Dos bebés deshidratados ingresan en un hospital de Ibiza tras ser rescatados de una patera que había desaparecido

Dos bebés, niñas de dos y 18 meses, han sido ingresadas en el Hospital Can Misses de Ibiza con síntomas de deshidratación tras ser rescatadas el pasado sábado en una patera la cual alertaron su desaparición y donde iban otros 32 inmigrantes de origen subsahariano. Las menores están ingresadas en planta de pediatría y su evolución es favorable, según ha informado el IbSalut.

La ONG Caminando Fronteras ha informado que las bebés viajaron en uno de los tres cayucos desaparecidos la semana pasada tras salir de Argelia el 22 de enero. Respecto a esta embarcación, horas después de ser interceptada por Salvamento Marítimo, los inmigrantes se pusieron en contacto con sus familiares que se encuentran en sus países de origen.

Las familias, previamente, habían alertado de la desaparición a los responsables de Caminando Fronteras, quienes les han brindado acompañamiento.

La información inicial, en base a los testimonios de los familiares de las potenciales víctimas, hablaba de una patera con 30 migrantes a bordo, pero según las fuentes consultadas no contabilizaba a los dos menores.

La entidad humanitaria ha prestado acompañamiento a los familiares a lo largo de la búsqueda y estos, una vez han podido contactar con ellos, lo han puesto en conocimiento de los activistas.

Se da la circunstancia de que la Delegación del Gobierno en Baleares informó el pasado viernes de que la Marina Argelina había interceptado a dos de las pateras que habían sido reportadas como desaparecidas, aunque no ofreció información que permitiera verificar que se trataba de ellas.

Esa misma tarde, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescataron una embarcación con 22 migrantes a bordo, entre ellos siete mujeres, al sur de Mallorca. Tanto la Delegación del Gobierno como Caminando Fronteras confirmaron entonces que era otra de las pateras desaparecidas.

Por lo tanto, las dos embarcaciones supuestamente localizadas por las autoridades argelinas debían ser las que llevaban a bordo 30, finalmente 32, y 29 migrantes a bordo. Siempre según Caminando Fronteras, al menos una de ellas no era una de las desaparecidas, dado que fue localizada en aguas de Ibiza el sábado.