Jorge Campos pide en el Congreso el cese del delegado del Gobierno por su dejadez con las pateras en Baleares

El grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno en las que le acusa de «ignorar» un aviso de la Guardia Civil acerca del incremento del flujo migratorio en la ruta entre Argelia y Baleares.

En el documento, registrado esta semana, los de Santiago Abascal aseguran que el Instituto Armado emitió a comienzos de 2024 una orden interna en la advertía de un crecimiento en el número de entradas irregulares de migrantes.

Sin embargo, han reprochado, esa alerta «no se tradujo en medidas preventivas suficientes» e hizo que el flujo siguiera creciendo hasta las más de 7.000 personas migrantes arribadas en patera al archipiélago a lo largo del año pasado.

Ante esta situación, Vox ha preguntado al Gobierno acerca de las medidas que se adoptaron a raíz de la advertencia de la Guardia Civil, por qué aumentaron las llegadas el año pasado y qué medidas tiene previsto adoptar para frenar el fenómeno migratorio.

El diputado de Vox por Baleares, Jorge Campos, ha reclamado responsabilidades políticas por esta situación y ha apuntado directamente al delegado del Gobierno en el archipiélago, Alfonso Rodríguez.

«Esta información, en cualquier país serio, provocaría dimisiones y ceses en el Gobierno, empezando por él. Debe irse hoy mismo por haber desprotegido nuestras fronteras», ha subrayado.

Baleares recibió en 2025 más pateras que Canarias: 400 por 259 embarcaciones, según el informe sobre inmigración irregular publicado por el Ministerio del Interior. En él se constata que un total de 7.295 inmigrantes ilegales llegaron a Baleares de forma irregular este año por vía marítima hasta el pasado 15 de diciembre. Una cifra que supone un 27,3% más (1.563) que las entradas que se produjeron el año pasado.

En cuanto al número de embarcaciones en las que éstos alcanzaron las costas de Baleares, se han localizado un total de 400, un 17% más que en los mismos meses del año 2024 cuando fueron 342, mientras que en el caso de Canarias el año pasado fueron 643 frente a las 259 de este año (casi un 60% menos).

En España, han llegado 35.935 inmigrantes de forma irregular este año por vía marítima y terrestre, lo que supone un 40,4% menos que en el mismo periodo del año anterior.