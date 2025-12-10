El desvarío del PSOE: defiende el aluvión de inmigración ilegal a Baleares «por el beneficio que aporta»

El desvarío del PSOE: defiende el aluvión de inmigración ilegal a Baleares por «el evidente beneficio que aporta» y exige que el pleno del Ayuntamiento previsto para el próximo 18 de diciembre reconozca «su contribución».

Con las casi 6.000 personas llegadas en patera a las costas de las Islas el pasado mes de noviembre, el archipiélago superó los registros de 2024 y ha batido su récord migratorio, reiterando el Govern la imposibilidad de atender a tantos inmigrantes y reclamando por ello al Ejecutivo de Pedro Sánchez que asuma sus competencias para dar una respuesta a la crisis migratoria. Sin ir más lejos, un total de 122 llegaron a bordo de siete pateras este martes, y fueron interceptadas en aguas de Mallorca, Cabrera y Formentera, pero el PSOE de Palma continúa ignorando esta realidad.

Como defiende en su moción, el problema no es la grave situación social y humanitaria que provoca la política de puertas abiertas de Sánchez contra la inmigración ilegal, sino los supuestos «discursos de odio» de PP y Vox.

Sin mencionar por lado alguno los problemas de vivienda, atención sanitaria o el incremento de la inseguridad ciudadana que se vive en Palma, a los socialistas lo único que le interesa es que el pleno condene y rechace de manera explícita «los discursos de odio, las patrañas xenófobas y cualquier intento de criminalizar a estas personas, así como las propuestas de expulsión masiva, restricciones por origen o supuestas incompatibilidades culturales».

El regidor socialista Daniel Oliveira ha subrayado que Baleares siempre ha sido una tierra de intercambio y acogida. «No hace tanto que miles de familias isleñas tuvieron que marchar en busca de refugio y oportunidades lejos de su casa», ha afirmado como si fuera comparable en número, extensión y forma una y otra inmigración.

Para Oliveira, la inmigración es una fuente de riqueza humana y social que fortalece la comunidad y «a pesar de la evidencia de los beneficios» que supuestamente aportan sin ofrecer dato alguno que corrobore esta afirmación, para el concejal socialista, «el debate público se ha visto contaminado por los discursos de odio que Vox y el PP convierten en arma política», ha añadido.

Oliveira ha acusado a PP y Vox de «difundir mentiras y sembrar dudas que alimentan la desconfianza hacia los inmigrantes». La iniciativa exige, por ello que «Palma rechace de manera explícita estos discursos, las mentiras xenófobas y cualquier intento de criminalizarlos».

Aprovechando que el próximo 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas Migrantes, proclamado por las Naciones Unidas, los socialistas reclaman que «se impulse, junto con entidades sociales, comunidades migrantes y centros educativos, un programa anual municipal en torno a este día, y que se oriente a la promoción del respeto, la diversidad y la convivencia».

El objetivo del PSOE es que el pleno se reafirme en que «estas personas son una parte esencial de Baleares y de su progreso y desarrollo y que se reconozca públicamente su contribución a la ciudad».

Y sin diferenciar en momento alguno la condición de legal o ilegal del inmigrante en cuestión, los socialistas apuntan que alrededor del 20% de la población de Palma es de origen extranjero.

Según el Observatorio del Trabajo, apuntan, un 20% de los autónomos del archipiélago son inmigrantes, que realizan una «especial aportación en sectores como la sanidad, los cuidados, el turismo, la construcción, la agricultura y la economía digital».

Finalmente el PSOE también ha criticado la utilización «partidista y deshumanizadora» de los menores migrantes no acompañados (menas) y ha expresado su compromiso con su protección, educación, integración y bienestar, de acuerdo con la legislación vigente.