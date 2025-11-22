Las carpas de inmigrantes ya dan la primera bienvenida a los miles de cruceristas que llegan a Palma

La ubicación de las carpas que la delegación del Gobierno ha dispuesto en el puerto de Palma para acoger a los inmigrantes ilegales en tránsito que han llegado en patera a la isla ha aumentado la indignación en todo el entorno del puerto palmesano. La imagen obtenida por OKBALEARES revela además que los miles de cruceristas que desembarcan a diario en la isla con lo primero que se encuentran es con las carpas que en breve empezarán a acoger a los ilegales en tránsito hacia la Península.

Según las previsiones de la delegación del Gobierno, a finales de la próxima semana las carpas ya estarán totalmente operativas y listas para acoger a los primeros inmigrantes ilegales llegados en patera y que esperarán a ser embarcados en buques comerciales hacia la Península. A día de hoy, los trabajos de instalación de las carpas ha entrado ya en los trabajos finales.

Comerciantes, transeúntes, empresarios y ahora empresas de cruceros señalan lo dañino de su ubicación ya que «en realidad, a la carpa sólo irán a buscar sus tres comidas diarias que pagamos entre todos, y el resto del tiempo lo dedican a pasear por la zona», apuntan empresarios de los alrededores. Otros ya han denunciado haber sido objeto de robos, ya que aunque no hayan estrenado las carpas sí que llevan meses utilizando instalaciones provisionales en el mismo puerto.

La imagen obtenida por OKBALEARES el pasado miércoles a la llegada de un crucero prueba quién será quien dé la primera bienvenida a los miles de cruceristas que en verano y en invierno visitan la isla en esta modalidad.

Con o sin delincuencia asociada a este hecho, la actividad económica y social que rodea al puerto coincide en la mala imagen que supone para la instalación, para la ciudad y para la isla que, en el desembarco, las carpas de inmigrantes sean lo primero que se encuentren estos turistas.

Mientras, los módulos para inmigrantes ilegales de Ibiza y Formentera ya están operativos en pleno aluvión de pateras.