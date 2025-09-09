Oleada de pateras: 200 inmigrantes ilegales alcanzan las costas de Baleares en tan sólo 24 horas

El caos migratorio y la llegada incesante de pateras no paran en Baleares. A pesar de las previsiones de mal tiempo y la lluvia de esta madrugada, las Islas han recibido en las últimas 24 horas un total de 200 inmigrantes ilegales a bordo de 13 pateras.

La primera embarcación ha llegado a las 02:00 horas de la madrugada del lunes, momento en el que la Guardia Civil ha procedido al rescate de seis personas de origen magrebí a una milla al sur de Formentera. Ha intervenido el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil; indicativo Puesto P. de Sant Josep y Salvamento Marítimo.

El segundo cayuco ha sido rescatado a las 06:46 horas en aguas de Cala Galiota, en la Colonia de Sant Jordi, Mallorca. A bordo iban cinco personas de origen magrebí. Han intervenido en el rescate la Guardia Civil de Santanyí y la Policía Local de Ses Salines.

La tercera patera en llegar lo ha hecho a las 07:16 horas, momento en el que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han procedido al rescate del cayuco a cinco millas del sur de Formentera, donde iban trece magrebíes a bordo.

La última en llegar lo ha hecho a las 07:16 horas en la zona de sa Punta des Marintets, en Formetera. A bordo iban 12 personas de origen magrebí, según ha informado Delegación de Gobierno.

A la misma hora llegó otro cayuco a 8 millas al este de Formentera, en el que iban hasta 31 personas de origen magrebí.

Entrado el mediodía, sobre las 13:10 horas, se procedió a la interceptación de 16 personas de origen subsahariano en Cabrera. En el rescate intervino el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Unidad Aérea de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Fuerza Robusta de las Compañías de Inca y Manacor.

Más tarde, a las 16:55 horas llegó fue rescatada a cinco millas al sur de Formentera otra embarcación con 14 magrebíes a bordo. En el rescate participaron el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

La octava patera fue rescatada a las 18:50 horas a seis millas al sur de Formentera, en la que iban a bordo un total de 14 personas de origen magrebí.

La última patera de la tarde fue rescatada a las 18:57 horas a cinco millas al sur este de la isla de Cabrera. Salvamento Marítimo rescató a cuatro personas de origen magrebí.

Por la noche, a las 21:20 horas y con riesgo de lluvia, se procedió a la interceptación de 13 personas de origen magrebí en camí de s’Estufador, en Formentera. Intervino la Guardia Civil de Formentera y personal compañía de la Guardia Civil de Ibiza.

Más pateras en la madrugada de este martes

Ya en la madrugada de este martes, la Guardia Civil ha informado de la interceptación de dos pateras en aguas de Mallorca:

El primer rescate ha tenido lugar a las 00:22 horas a seis millas al sur de Cabrera. A bordo de la patera iban 16 personas de origen subsahariano.

La segunda embarcación en ser rescatada este martes llevaba un total de 31 subsaharianos. El cayuco ha sido interceptado por el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo a las 01:20 horas a seis millas al sur de Cabrera.

El último cayuco en llegar a Baleares lo ha hecho sobre las 08:15 horas en el faro de n’Ensiola, en la isla de Cabrera. A bordo iban 15 personas de origen magrebí, que han sido rescatadas por el Servicio Marítimo Provincial Guardia Civil y seguridad ciudadana Guardia Civil compañía Inca.