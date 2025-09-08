Los rostros de una tragedia: Siguen desaparecidos 12 inmigrantes de una patera a la deriva en Mallorca

Mechri youcef (46), Aissa tayeb (32), Slimani wahid (33), Slimani Ayoub (23), Touati yasser (18), Soli hani mohamed (19), Chaabi khaled (25), Chenayet yacine (26), Nabil achour Zizo (42), Hamoudi Fares (23), Sekhi Amine (22) y Moussa Sofiane (26) son los rostros de una tragedia. Los nombres y apellidos de los 12 inmigrantes desaparecidos de una patera a la deriva frente a las costas de Mallorca.

Todos ellos son hombres de nacionalidad argelina que al encontrarse en alta mar con el motor averiado y sin posibilidad de poder pedir ayuda, decidieron lanzarse al agua y tratar de llegar a la orilla para pedir ayuda. El plan era que las otras 14 personas -de mayor edad, mujeres o con peor condición física- aguardaran el la embarcación.

Se lanzaron al mar y nunca más se supo de ellos. Ahora, sus familias y amigos solicitan a las autoridades españolas ayuda para tratar de localizarlos. «Nadie sabe nada de ellos. Estamos muy preocupados y sus familias en Argelia no paran de llorar», apunta un allegado de los desaparecidos residente en Barcelona.

Estos 12 inmigrantes de origen argelino desaparecieron el viernes 22 de agosto tras saltar al agua desde una patera a la deriva cerca de la isla de Cabrera. Todos ellos abandonaron el cayuco al avistar la costa pero no se les volvió a ver nunca más.

En la misma embarcación había otras 14 personas, que prefirieron no saltar al agua y quedarse a bordo de la patera. Una decisión que les salvó la vida, pues a las 18:45 horas de ese mismo día fueron rescatados a 36 millas al suroeste de Cabrera por el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Como consecuencia de esta tragedia, se estableció un dispositivo de búsqueda en la zona para tratar de localizar a los desaparecidos, aunque no dio sus frutos. Tres días después de la desaparición, Salvamento Marítimo suspendió el dispositivo y el lunes 25 de agosto los medios dejaron de realizar labores de búsqueda, aunque sí que se permite emitir avisos a navegantes por si realizara algún avistamiento.