Illa intenta desmarcarse de Sánchez: «Somos partidos diferentes, no nos afecta la corrupción»

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha marcado distancias con Pedro Sánchez, acorralado por los escándalos de corrupción y acoso sexual, destacando que el PSC y el PSOE son partidos distintos. «Somos partidos diferentes, no nos afecta la corrupción», ha afirmado en su tradicional balance del curso político.

Tras este desmarque, Illa ha querido, no obstante, respaldar a Sánchez, asegurando que «la reacción del PSOE ante los casos de corrupción ha sido rápida, ejemplar y contundente».

«El Gobierno funciona muy bien», ha afirmado, recordando que hace 15 años hubiera sido impensable que Cataluña fuera camino de la «normalización» política. Una supuesta «normalización» a la que Sánchez se refiere para justificar sus alianzas con el separatismo.

‘Cupo catalán’

Illa se ha referido también al cupo catalán, asegurando que están muy cerca de lograr un acuerdo con el Gobierno de Sánchez. Se trata de uno de los acuerdos firmados con ERC para la investidura del socialista. El presidente de la Generalitat ha avanzado que «en enero pasarán cosas». La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya situó un acuerdo sobre financiación «estas primeras semanas o meses del año».