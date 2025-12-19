La Comunidad de Madrid es la región que más ha crecido en el periodo 2010-2024, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De acuerdo a este organismo, el PIB de Madrid creció de media un 1,9% desde 2010, frente al 1,3% de la media nacional. Cataluña, el otro motor de la economía nacional, creció seis décimas menos de media, un 1,3%.

El INE certifica el sorpasso económico de la Comunidad de Madrid a Cataluña como motor del PIB nacional. La región gobernada desde 2019 por Isabel Díaz Ayuso roza ya el 20% del total, por encima de Cataluña, que se mantiene en el entorno del 19%.

El PIB de Madrid creció un 1,9% de media y superó a las Islas Baleares, que ha sido la segunda comunidad con mayor incremento del PIB desde 2010, con un 1,8%. Murcia sería la tercera con un 1,5%, y Cataluña y Canarias le siguen con un 1,3%.

La media nacional es del 1,3%, y las regiones con menor crecimiento del PIB en este periodo, que comprende dos crisis económicas graves, son Asturias con un 0,3% y Extremadura con un 0,6%.

Algunos economistas advierten que el crecimiento del PIB de Madrid y el sorpasso a Cataluña no se ha producido por una caída de la actividad económica en la región gobernada hasta agosto del año pasado por los independentistas de Junts y ERC -Artur Mas, Carles Puigdemont y Pere Aragonés-.

Según su opinión, el incremento del peso de Madrid en el conjunto de España se produce porque ha ido asumiendo la actividad económica a las comunidades autónomas limítrofes, como Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Los datos del INE muestras que estas dos regiones castellanas han crecido de media un 0,6% entre 2010 y 2024, muy lejos del 1,3% de media del conjunto del país y lejos también del 1,9% de la Comunidad de Madrid.

Lo que ha caracterizado a Madrid es la rebaja de los impuestos y la limitación de la burocracia para las empresas. En estos momentos, Ayuso ha eliminado todos los impuestos autonómicos, lo que le ha generado acusaciones del Gobierno central y del catalán de dumping fiscal.

También ha facilitado la implantación de negocios en la capital del país -que añade un plus a Madrid-. Ayuso ha aprobado durante su mandato 541 medidas para reducir la burocracia en la región y fomentar los negocios. Por ejemplo, las licencias urbanísticas han pasado de tener unos plazos de 18 meses a siete.

Prepara también el Gobierno autonómico una Ley contra la Hiperregulación con el objetivo de facilitar la implantación de negocios en la comunidad. Ayuso quiere reducir el peso de la Administración.

Mientras, Cataluña se ha enfrascado en este periodo en un proceso de independencia que fracasó y que obligó a miles de empresas a salir de Barcelona e instalarse en otras regiones de España, principalmente Madrid. Un proceso que todavía no se ha revertido salvo en el caso del Banco Sabadell, que decidió devolver su sede a Barcelona en mitad de la OPA hostil de BBVA sobre la entidad que preside Josep Oliu.