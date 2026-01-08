Indra se ha disparado más de un 15,5% en Bolsa tras el conflicto diplomático entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EEUU) por el control de Groenlandia. Así, la compañía española se ve beneficiada por una ola en favor del sector de la Defensa europeo, que se ha visto impulsado tras la percepción de los mercados de que Europa debe de potenciarlo para reducir su dependencia estadounidense. En otras palabras, el tono beligerante de Donald Trump por el control del Ártico ha generado una desconfianza que se traduce en la búsqueda del refuerzo defensivo en el Viejo Continente.

Varios analistas consultados por OKDIARIO coinciden en que este choque entre la UE y EEUU beneficia a compañías como Indra. Por ejemplo, Antonio Castelo, experto de iBroker, aseguró a este periódico que el conflicto «entre Washington y Europa es otro argumento más a favor del sector de la Defensa europeo».

«Todo esto lo que refuerza es la idea de que Europa necesita más autonomía estratégica y más capacidad militar propia y no depender tanto de Estados Unidos», ha explicado el profesional. Y es que Trump tiene los ojos puestos sobre Groenlandia, actualmente bajo el mando parcial de Dinamarca.

Según Castelo, la «zona ártica es cada vez más relevante por los minerales críticos, por las rutas marinas que puedan utilizar los barcos rusos y chinos…». Estos elementos serían los que estarían impulsando a EEUU a querer hacerse con el control de la gran isla danesa.

Indra se beneficia en Bolsa del choque en Groenlandia

Sin embargo, este impulso en el sector ya se estaba dando, por lo que este choque sólo lo estaría «acelerando»: «Hasta ahora, se ha traducido en un rally muy notable en los valores del sector». Castelo incluye a empresas como Leonardo o la propia Indra entre las más beneficiadas en Bolsa por la inestabilidad diplomática por Groenlandia.

Estas compañías «han marcado máximos de varios años, que habían corregido algo en las últimas semanas de 2025, pero que han vuelto a repuntar con fuerza estos días por la crisis de Venezuela, y sobre todo por la tensión en el Ártico», defiende el analista de iBroker.

Con todo, el profesional de los mercados considera que los valores relacionados con la Defensa aún pueden seguir subiendo: «Yo creo que estructuralmente el sector sigue teniendo claramente viento de cola. Más presupuesto, necesidad de reponer arsenales después de la guerra de Ucrania, de vigilar esa nueva frontera en el Ártico y presión para comprar Defensa europea y no tanto defensa americana… Por lo tanto, es un sector que puede tener bastante recorrido».

En todo ese contexto, Indra está destacando en la Bolsa. Desde el pasado lunes, 5 de enero, la empresa se ha revalorizado más del 15,5%. Si se tienen en cuenta las últimas cinco sesiones, la subida roza el 19%. Una tendencia que parece estar más que consolidada. En la actualidad, la compañía del Ibex 35 se encuentra en máximos históricos con una valoración de 57,85 euros por acción.