Lidl se pasa el juego con el lavavajillas portátil que ahorra agua, ocupa muy poco y está tirado de precio

Encontrar electrodomésticos que sean realmente útiles para cocinas pequeñas sigue siendo una tarea complicada. En muchos pisos falta espacio y no sólo eso, puede que nos encontremos que no hay instalación para lavavajillas o simplemente no compensa colocar un aparato grande para el día a día. Por eso, cada vez que aparece una solución compacta y asequible, suele convertirse en tendencia y prácticamente, agotarse al momento. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con el nuevo lavavajillas portátil de Lidl, un pequeño electrodoméstico que ya se está agotando en el bazar online de la cadena alemana antes incluso de llegar a tienda.

La propuesta llega además con el sello de SilverCrest que ya sabemos que es la marca blanca de electrodomésticos de Lidl, y se ha convertido en uno de los lanzamientos estrella de la cadena. No sólo porque cabe prácticamente en cualquier encimera, sino porque funciona sin instalación, consume muy poca agua y, además, tiene varios programas de funcionamiento y un precio que rompe el mercado. Una combinación que lo convierte en el aliado perfecto para estudiantes, parejas que viven en pisos muy pequeños o si vives de alquiler y también como no, para segundas residencias donde no se quiere hacer obra. El interés también coincide con un momento en el que el ahorro energético y el consumo responsable son prioridades claras para muchos hogares. Por eso este lavavajillas compacto de Lidl ha llamado la atención desde el primer día ya que ofrece lo justo, lo hace bien y cuesta mucho menos que otros modelos portátiles del mercado.

Lidl se pasa el juego con su lavavajillas portátil

El gran reclamo de este lavavajillas portátil que venden en Lidl es que no necesita conexión al grifo. El aparato cuenta con un depósito de agua integrado que permite usarlo en cualquier superficie estable. Basta rellenarlo y elegir el programa. Esta característica lo convierte en una opción ideal para cocinas pequeñas, apartamentos vacacionales o incluso para quienes trabajan en una vivienda donde no pueden modificar la instalación. Aun así, quienes prefieran conectarlo al agua también lo pueden, ya que el modelo admite las dos opciones.

Pese a su tamaño reducido, ofrece capacidad para dos cubiertos, más que suficiente para una o dos personas o por otro lado, como un apoyo en casas donde se acumula vajilla a lo largo del día. Su interior está diseñado para aprovechar cada centímetro: incorpora bandeja para tazas, hileras de púas para platos y un cajón funcional que evita que las piezas choquen entre sí. Con unas medidas de 42 x 43,5 x 44,5 centímetros y un peso de unos 14 kilos, es fácil moverlo si hace falta, pero estable durante el uso.

Cinco programas distintos

Lidl no ha recortado en prestaciones. El lavavajillas portátil que arrasa en su bazar online incluye cinco programas distintos: Intensivo, Rápido, Eco, Cristalería y Cuidado Bebé (sin vapor). La temperatura máxima alcanza los 70°C, suficiente para eliminar grasa y restos difíciles incluso en lavados cortos. El nivel de ruido se sitúa en 58 dB, y el consumo energético es de 31 kWh por cada 100 ciclos.

La eficiencia en agua es otro de los puntos fuertes. Cada lavado utiliza solo 5 litros, una cifra muy inferior al consumo medio del lavado a mano. En un momento de preocupación por el gasto hídrico, este detalle pesa tanto como el tamaño o el precio.

Todo lo que incluye este lavavajillas

Al margen de los programas que incluye, el manejo de este lavavajillas portátil de Lidl es de lo más sencillo gracias a que tiene un panel táctil, que permite seleccionar programa, iniciar o pausar el ciclo y activar funciones complementarias. Además, el modelo llega con todo lo necesario para empezar a usarlo desde el primer día. Incluye:

Recipiente dosificador

Embudo para rellenar con sal

Manguera de entrada de agua

Manguera de salida de agua

Cajón y cesta interior

Todo ello facilita la instalación y evita que tengamos que comprar accesorios o de hecho, tengamos que complicarnos la vida a la hora de fregar o lavar los platos.

Un precio que sorprende

Pero si hay un factor que realmente ha disparado el interés de este lavavajillas es el precio ya que sólo cuesta 224,99 euros, y disponible sólo online. En un mercado donde los lavavajillas compactos suelen superar holgadamente los 300 euros, Lidl ha logrado situar un modelo completo, funcional y portátil por menos de lo que cuesta un electrodoméstico de gama media. No ocupa espacio y dentro de lo que vale la media de lavavajillas es más barato, por ello mucha gente no lo quiere dejar escapar. Y es que el resultado es un aparato muy alineado con lo que buscan muchos hogares: pequeño, eficiente, fácil de instalar y con un coste razonable. Por eso no sorprende que el lavavajillas portátil de SilverCrest se haya convertido en uno de los productos más comentados del catálogo de inicio de año. Si la tendencia continúa, será uno de los electrodomésticos estrella de 2026.