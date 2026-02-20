¿Cuánto dinero va a cobrar Laura Matamoros por sentarse en el plató de ‘De Viernes’?

Tras la entrevista a Silvia Bronchalo, ¡De Viernes! vuelve a tener como protagonista esta semana a una mujer que está en el centro de la polémica. Laura Matamoros salta de Antena 3 a Telecinco por un día y lo hace para dar una entrevista exclusiva en la que hablará de la polémica que vive con su primo Carlo Costanzia. En los últimos días no le ha sentado nada bien a Alejandra Rubio que la hija de Kiko Matamoros hable de la pareja, lo que ha comenzado una nueva guerra familiar. Como es habitual, Laura no hablará gratis y lo hará tras firmar una suculenta exclusiva con el programa de Santi Acosta y Bea Archidona.

Esta aparición llega un día después de que su padre haya fracasado con el estreno de su programa en YouTube junto a Kiko Hernández, llegando a pedir perdón por lo que se pudo ver en el primer programa de Los Kikos TV. Pero no hablará de eso, ya que lo importante es el cruce de acusaciones que los hijos de Matamoros han lanzado hacia su primo Carlo, hijo de Mar Flores. Laura llegó a dejar caer que el joven apareció en su casa de una forma violenta, aunque no quiso dar más detalles. Diego Matamoros, su hermano, fue un paso más y aseguró que su primo es «un matón de tres al cuarto», acompañando el vídeo con una recomendación de llamar al 016, el teléfono de ayuda a las mujeres maltratadas.

Esas insinuaciones no han gustado nada a Alejandra Rubio, que ha llegado a decir en Vamos a ver que a los primos de su pareja «se les está yendo la pinza» al deslizar que Carlo es un maltratador. Ese será el asunto principal del que hablará, aunque lo hará en una entrevista a solas con Santi Acosta y sin las preguntas de los colaboradores.

¿Cuánto cobrará Laura Matamoros por su entrevista en ‘De Viernes’?

Aunque es sabido que se trata del programa que mejor paga a sus invitados, llegando a decirse que había llegado a firmar contratos de 100.000 euros en algunos casos, gracias a su directora se sabe que las cantidades son menores. Julia Tapia aseguraba hace semanas que los cheques firmados eran grandes, pero no tanto como se dice.

«Normalmente, se dan cifras disparatadísimas que no suelen tener que ver con la realidad. Ojalá pudiésemos manejar esas cifras», decía al portal de televisión Blupper. Gracias a Elisa Mouliáa, que las tuvo que hacer públicas ante el juez, sabemos que esas exclusivas suelen estar más cerca de los 30.000 euros, aunque cada negociación en su mundo.

Se desconoce cuál es el dinero que ha podido cobrar Laura Matamoros, pero en estos momentos hay que recordar que es colaboradora habitual de Antena 3 en el programa Espejo Público, por lo que tiene que ser lo suficientemente jugosa como para jugarse que tomen represalias en la otra cadena. Ella es una de las grandes invitadas de esta noche para intentar vencer a El Desafío, que domina en audiencias desde hace casi dos meses, cuando se estrenó su nueva temporada en Antena 3.