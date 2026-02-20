Laura Matamoros y Carlo Costanzia se han convertido en protagonistas de la actualidad. Tanto es así que, cada día que pasa, la tensión entre ellos aumenta por momentos. Todo comenzó el pasado miércoles, cuando la colaboradora de Espejo público hizo público su malestar ante la situación que está teniendo con su primo. Tan solo unas horas después, su hermano Diego Matamoros aseguró que Carlo Costanzia era «un matón de tres al cuarto» después de que, supuestamente, se presentase en la casa de Laura con una presunta actitud amenazante. Harta de esta situación, el pasado jueves durante su paso por Vamos a ver, Alejandra Rubio no ha tenido reparos a la hora de mostrarse de lo más contundente al respecto. Visiblemente molesta, la hija de Terelu Campos ha defendido a su pareja y padre de su hijo, criticando que se le acusase públicamente de algo tan sumamente grave.

«Esto es una vergüenza. Cuando lo he visto me he quedado en shock», comenzó diciendo la nieta de María Teresa Campos. «Espero que Carlo tome las medidas que tiene que tomar. Lo siento en el alma porque sean familia, pero creo que un familiar no debe hacer esto, y más cuando es falso», aseguró Alejandra Rubio, visiblemente molesta. Lejos de que todo quede ahí, no dudó en aprovechar su paso por Vamos a ver para ir mucho más allá: «Carlo no se ha presentado en la puerta de Laura en ningún momento, no tenemos ni idea de dónde vive Laura. Sabemos que vive cerca de nuestra casa, pero no dónde exactamente. Nadie ha acorralado a nadie», ha explicado. Fue entonces cuando se recordó que Carlo Costanzia ha emitido un comunicado en el que asegura que el asunto está en manos de sus abogados: «Se ejercerán todas las acciones legales oportunas».

Después de escuchar el mensaje emitido por el padre de su hijo, la colaboradora de Vamos a ver ha ido más allá: «Me perturba muchísimo el motivo de esto que está sucediendo. No lo llego a entender. No ha pasado absolutamente nada. No entiendo la actitud de Laura y mucho menos la de Diego». Y añadió: «A mí no se me escapa nada porque vivo con él y porque todo esto se puede demostrar que no ha sido así».

«Poner el teléfono contra la violencia de género en un vídeo de Instagram, me parece de ser una persona poco inteligente», agregó la sobrina de Carmen Borrego. Así pues, se dirigió a Diego Matamoros: «Tú eres una persona muy normal que no ha tenido ningún problema en la vida (…) Carlo tiene un hijo, tiene una familia, ¿pero cómo se os va tanto la pinza? ¿En qué momento de la vida se os va tanto la pinza?», cuestionó.

Acto seguido, confirmó que Carlo Costanzia jamás había tenido ningún tipo de comportamiento violento con su prima: «Ojalá Laura se siente en algún sitio para rectificar y decir que todo lo que dicen ella y su hermano es falso». Esta noche, en De Viernes, la hija de Kiko Matamoros dará más detalles de lo sucedido y, sobre todo, aprovechará para responder a Alejandra Rubio.