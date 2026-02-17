Laura Matamoros, recientemente, se incorporó al equipo de Espejo público como colaboradora. Fue en este programa donde reconoció que la relación con su primo Carlo Costanzia, aunque hace años fue bastante cercana, ahora es prácticamente inexistente. «Somos primos por sangre, pero no porque nos llevemos ya. No tengo relación con él, y no creo que vaya a tener relación en mucho tiempo», comentó en el espacio presentado por Susanna Griso en Antena 3. Aunque el hijo de Mar Flores no es muy dado a dar declaraciones, sí que ha querido dar la cara Alejandra Rubio, quien no ha dudado en defenderle públicamente en Vamos a ver. Y lo hizo después de las especulaciones surgidas tras el mensaje que el padre de su hijo publicó en sus redes sociales, con el que lanzó una dura crítica sin especificar el destinatario: «Hablas de mí porque si hablaras de ti a nadie le interesaría».

Lejos de que ese mensaje fuese dirigido a la colaboradora de Espejo Público como muchos pensaban, Alejandra Rubio aseguró que esas palabras no estaban dirigidas a la hija de Kiko Matamoros, ni mucho menos. Lo que es un hecho es que la nieta de María Teresa Campos reconoció sentirse algo incómoda con que la prima de su novio se sentase a hablar sobre ellos en otro programa, que además es de la competencia. Es por eso que, con la intención de aclararlo todo de una vez por todas, Alejandra Rubio no dudó en meterse de lleno en la polémica. «Laura, nadie tiene un problema ni una guerra contigo. Esto surge de que ellos se encuentran y Carlo le dice: ‘Deja de hablar de mí y de pedirme que me posicione, porque bastante tengo ya’. Él no quiere. Él quiere conservar a toda su familia», explicó la sobrina de Carmen Borrego durante su paso por Vamos a ver.

Parece ser que, tras la publicación de las memorias de Mar Flores en las que se sinceraba sobre durísimos episodios vividos con ex parejas, Laura Matamoros cree firmemente que todos deberían posicionarse, al tratarse de un tema tan delicado. Recordemos que Carlo Costanzia, por su parte, ha optado por mantenerse al margen. Fue entonces cuando Alejandra se armó de valor para defender al padre de su hijo.

«Lo único que tengo entendido es que ella ha tenido problemas familiares también, y nadie le ha obligado a posicionarse. ¿También se le va a echar en cara a Carlo que él no quiera hacerlo?», cuestionó, con contundencia. Y aclaró: «Yo no tengo nada que ver en esta guerra. Yo esta relación no la he vivido porque a ella no la he visto. Ha estado invitada a cosas y no ha venido. Tendría muchas cosas que hacer», afirmó.

Visiblemente molesta con la situación, Alejandra Rubio no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «La relación estrecha yo no la he visto. ¿Qué la hayan tenido? Puede que sí, pero yo no la he vivido». Lejos de que todo quede ahí, hay que recordar que Laura mencionó a Terelu durante su paso por Espejo Público, diciendo lo siguiente: «No sé la relación entre las Campos, pero con Mar es inexistente».

Y añadió: «Sé que se va a enfadar Mar, pero es notorio y sabido que entre las madres no hay relación». Debido a que no le gusta en absoluto que nadie que no sea de su círculo más cercano mencione a su madre, Alejandra Rubio aprovechó su paso por Vamos a ver para defenderla y hacer una petición pública a la sobrina de Mar Flores, y es que «la dejara en paz».