Alejandra Rubio, tras el enfrentamiento entre Terelu Campos y Carmen Borrego: «Me da rabia»

No es ningún secreto que de GH DÚO, cuyo estreno está previsto para el próximo jueves 8 de enero a las 22:00 horas (una hora menos en Canarias) en Telecinco, es una de las ediciones más esperadas. Y siendo honestos, no es para menos. Desde hace unos cuantos días, la cadena principal de Mediaset España ha ido confirmando algunos de los concursantes que entrarán en la casa más famosa de Tres Cantos para vivir esta experiencia al máximo. Entre ellos, se encuentran Anita Williams, Raquel Salazar y Carmen Borrego. De hecho, la participación de la tía de Alejandra Rubio en este reality se confirmó el pasado viernes, durante la emisión de la nueva entrega de De Viernes. Es evidente que el hecho de que por fin se sepa que tanto ella como Belén Rodríguez vayan a convivir en un concurso de tales características haya sido motivo de debate.

Entre otras cuestiones porque, en los últimos años, la relación de la tertuliana con las hijas de María Teresa Campos no ha pasado por su mejor momento, ni mucho menos. Lo que nadie esperaba es que la confirmación de Belén Rodríguez como concursante de la cuarta edición de GH DÚO ha logrado hacer mella entre las hermanas. Todo ocurrió en la nueva entrega de De Viernes, y todo como consecuencia de unas antiguas declaraciones realizadas por la colaboradora. Tras lo sucedido, y como era de esperar, Alejandra Rubio ha aprovechado su paso por Vamos a ver, programa de Telecinco en el que habitualmente colabora, para dar su opinión al respecto. Es más, ha querido aprovechar para dejar las cosas claras respecto a este asunto.

Así pues, la hija de Terelu Campos ha confesado qué le pareció ese pequeño enfrentamiento que las dos hermanas tuvieron en el programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta: «A ver, lo primero, que me da mucha rabia que se haga culpable a mi madre de algo que no lo es, que fue todo el tema de lo que pasó con Belén en el anterior programa», comenzó diciendo la colaboradora de Vamos a ver.

Acto seguido, no dudó en ir mucho más allá: «Y porque mi madre no tenía ningún poder de decisión, mi madre estaba trabajando exactamente igual que todos». Respecto a este asunto, Alejandra Rubio no tuvo reparos a la hora de tirar de esa contundencia que tantísimo le caracteriza: «No me parece justo».

Y añadió: «De hecho, os puedo asegurar que mi madre lo pasó bastante mal con este tema porque, quien conozca a mi madre, sabe que no es para nada su personalidad ni su forma de ser, hacer daño a nadie, ni participar del daño de nadie, o sea, del dolor de nadie. Entonces me da rabia que se le siga recordando esto cuando para ella fue también un mal trago», explicó.