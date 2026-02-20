Kiko Matamoros pide perdón tras el desastre de ‘Los Kikos TV’: «Nos ha explotado en la cara»

Tras el final de La Familia de la Tele y el de No somos nadie, el universo Sálvame ha muerto definitivamente y no parece que vaya a poder resurgir con la llegada de Los Kikos TV a YouTube. Después de meses anunciando su estreno y prometiendo que llegarían con muchos medios, Kiko Matamoros y Kiko Hernández se han estrellado por completo con este nuevo formato, que anunciaban que sería una especie de regreso de lo que fue Crónicas Marcianas. Tras una noche en la que nadie llegó a entender muy bien qué pasaba, ha sido el propio Matamoros el que ha querido salir a pedir disculpas a los espectadores (no muchos) que estuvieron viendo su estreno.

Después de que Ni que fuéramos Shhh y La Casa de los Gemelos consiguieran grandes datos de audiencia en YouTube, los dos colaboradores decidieron intentar una aventura en YouTube, pero con producción de televisión. Se trata de algo casi imposible, ya que la red no genera tanto dinero como la televisión tradicional, por lo que la apuesta ya nacía con un concepto equivocado. La noche ha sido una sucesión de entradas y salidas del plató que nadie ha entendido, quedándose sólo con los momentos de mayor bronca que se recuerdan de Sálvame y Crónicas Marcianas. Los momentos más destacados han sido los gritos de Aramís Fuster con La Marrash y hasta el enfrentamiento de Matamoros con una persona del público, pero, en realidad, todavía seguimos sin saber de qué trataba el programa, más allá de ver un ataúd en mitad del escenario lleno de coronas de flores.

Tras el caos del estreno, los dos presentadores han atendido a los medios, reconociendo que había sido un desastre enorme. «Te voy a ser honesto, no pienso mirar lo que se diga del programa porque lo que ha pasado hoy en este escenario no me ha gustado», admitía Kiko Matamoros.

«Hoy yo no tengo nada que celebrar, pero tampoco tengo nada que leer que me haga daño. Y sé que lo que voy a leer me va a hacer daño porque si yo hubiera estado ahí, tendría una opinión muy negativa de lo que ha pasado aquí», continuaba diciendo ante las cámaras.

«Hoy, desafortunadamente, creo que no hemos estado a la altura de las expectativas ni de lo que es reclamable para un profesional. Son muchos años de experiencia y posiblemente esta sea una de las grandes decepciones de mi vida», confesaba sin contemplaciones.

Kiko Matamoros admite los errores que han cometido en su estreno

«Estoy acostumbrado a que me digan las cosas y a obedecerlas. Estoy acostumbrado a que, si he pedido que se me lea algo o se me dé alguna indicación por el pinganillo, la reciba en su momento. Los experimentos, con gaseosa. Y hoy creo que hemos activado un artefacto que nos ha explotado en la cara», así ha calificado su estreno en la red.

Pese a todo, el ex de Sálvame ha querido dejar claro que su intención es reconducir el proyecto para poder seguir adelante: «Voy a hacer todo lo posible por tirar para arriba, por rehacer el producto. Voy a intentar cambiarle la cara al programa o vamos a intentar cambiarle la cara al final. Creo que tiene que ser un esfuerzo común, un empeño común, tanto de la gente que está delante como de la que está detrás de cámaras».

Sobre su amistad con David Broncano y La Revuelta, admitía que se alegra de no haber ido al programa a promocionar este estreno: «Voy a intentar que la onda expansiva sea lo menos grande posible y, mientras no tenga un producto sólido en el que pueda creer, un formato por el que pueda apostar, no me voy a desgastar en ninguna acción publicitaria o promocional».

La audiencia del estreno de ‘Los Kikos TV’

Debido a que no hay una empresa de medición oficial de audiencias en las redes sociales, es imposible comparar los datos de YouTube con los de la televisión tradicional, puesto que se miden de formas completamente distintas. TV TOP es lo más parecido a lo que hace Kantar Media en la televisión tradicional, aunque no es un medidor igual y esos datos hay que cogerlos con pinzas.

Según esta cuenta, el estreno en directo de Los Kikos TV fue seguido por 3.795 usuarios de media durante las horas de emisión que estuvo. Aunque se anunció que comenzaba a las 21:00 h, fue minutos más tarde cuando comenzó la acción en directo.

Su pico máximo de espectadores, lo que podría ser conocido como el Minuto de oro en televisión, llegó al filo de las 22:00 h, cuando llegaron a tener más de 7.000 personas viendo su directo. Desde ese momento, la audiencia fue cayendo hasta el final, haciendo una curva descendente, lo que demuestra que el interés fue cayendo con el paso de los minutos.