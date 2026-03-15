Conductores de bus y taxistas de Palma inician una guerra en las redes tras el atropello de Plaza de España

Los autobuses de la EMT de Palma y los taxistas comparten carriles y espacios en Palma y esta situación lleva comportando numerosos roces en el día a día. Unos problemas que llegaron al punto máximo de conflictividad hace unos días en la Plaza de España, donde un conductor arrolló con su bus a un taxi. Unos y otros han desatado ya una guerra en las redes sociales.

El pasado 4 de febrero se produjo un altercado en plena Plaza de España de la capital balear, cuando un bus de la EMT embistió a un taxi en la parada. El momento quedó grabado en vídeo y se difundió como la pólvora, sobre todo en los grupos de WhatsApp de los taxistas, donde los profesionales del sector no tardaron en comentar la gravedad de lo ocurrido y expresar su indignación.

A partir de ese día, el colectivo de conductores de la EMT ha iniciado una guerra en las redes sociales para acusar a los taxistas del supuesto uso indebido de las paradas. Abuso que ven, abuso que trasladan a un grupo de Facebook.

OKBALEARES ha podido constatar la existencia de esta guerra en el conocido grupo de Facebook Autobuses EMT Palma tarde, mal y nunca. Allí conductores de la EMT llevan días subiendo imágenes del mal uso de las paradas por parte de los taxistas (posible motivo del atropello de hace unos días).

«Lo hacen por cojones. Será que no tiene sitio». Con este comentario muestran un taxi estacionado en la zona delimitada para el bus en el aeropuerto de Son Sant Joan de Palma.

«Suma y sigue» acompaña a una imagen de estos días en el mismo lugar donde se produjo el atropello de un autobús a un taxi. Una larga cola de taxis espera clientes. Hay tantos que invaden el espacio que ocupa la parada de la EMT de la Plaza de España.

«Los taxistas y sus imprudencias, en una curva sin visibilidad». Con esta explicación se muestra un taxi parado en un carril destinado al bus en plenas Avenidas de Palma, cerca también de la Plaza de España.

En el mismo grupo de la red social hay voces no identificadas que critican «esta guerrilla absurda» entre dos colectivos que ahora están más enfrentados que nunca tras el atropello del pasado 4 de febrero en la Plaza de España de Palma.