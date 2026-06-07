Cuándo empieza el verano 2026 en España: fecha y cuánto dura

El comienzo de las estaciones no responde a fechas fijas, sino a la posición del Sol respecto a la Tierra. Estos cambios se producen en los solsticios (verano e invierno), cuando el Sol alcanza su máxima o mínima altura, y en los equinoccios (primavera y otoño), cuando el día y la noche tienen prácticamente la misma duración. El verano 2026 será muy especial en España, ya que el próximo 12 de agosto tendrá lugar un eclipse total de Sol, el primero visible desde 1912.

En términos meteorológicos, el verano se caracteriza por temperaturas elevadas y precipitaciones escasas. Es habitual que los termómetros superen los 30 ºC en buena parte del país, con episodios de calor intenso que pueden llevar los valores por encima de los 40 ºC en el sur peninsular. También son frecuentes las noches tropicales, así como las tormentas de evolución en áreas montañosas durante las tardes.

Qué día empieza el verano 2026 en España

El verano meteorológico, también conocido como verano climatológico, comprende el periodo entre el 1 de junio y el 31 de agosto. A diferencia de las estaciones astronómicas, esta clasificación se basa en criterios meteorológicos y estadísticos, lo que facilita el análisis de las temperaturas, las precipitaciones y los fenómenos extremos dentro de intervalos de tiempo uniformes.

Por su parte, el verano astronómico comienza con el solsticio de verano. En el hemisferio norte, este fenómeno suele ocurrir entre el 20 y el 21 de junio, momento en el que el Sol alcanza su máxima altura aparente sobre el horizonte y se produce el día con más horas de luz de todo el año. En 2026, empezará oficialmente el 21 de junio a las 9:24 horas (hora peninsular) en España.

El solsticio no sólo marca el inicio del verano, sino que también establece una referencia clara en el calendario. En ciudades como Madrid, el 21 de junio habrá más de 15 horas de luz solar. La diferencia con el día más corto del año, en invierno, es de aproximadamente seis horas. Sin embargo, este contraste cambia según la latitud: es menor en zonas cercanas al ecuador y mucho más extremo en las regiones polares.

Diferencias

En 2026, el verano meteorológico comienza el 1 de junio y finaliza el 31 de agosto, con una duración de 92 días. Se basa en trimestres fijos del calendario, lo que facilita el análisis de datos climáticos y estadísticos. Por su parte, el verano astronómico empezará el 21 de junio y finalizará el 23 de septiembre, con una duración aproximada de 93 días. Esta estación está determinada por la órbita de la Tierra alrededor del Sol y comienza con el solsticio de verano, cuando se registra el mayor número de horas de luz del año en el hemisferio norte.

Cuánto dura el verano: hasta qué día

El comienzo del verano 2026 en España está directamente relacionado con la posición de la Tierra en su órbita. En ese instante, el eje terrestre presenta su máxima inclinación hacia el Sol en el hemisferio norte, lo que hace que el astro alcance su mayor altura en el cielo al mediodía. Como resultado, se produce el día más largo del año. Durante varios días, la altura del Sol apenas cambia, lo que da origen al término «solsticio», que significa literalmente «Sol quieto». Este fenómeno marca, al mismo tiempo, el inicio del invierno en el hemisferio sur.

A partir del 21 de junio, el verano se extenderá durante aproximadamente 93 días y 16 horas, hasta el 23 de septiembre, cuando el equinoccio marcará la llegada del otoño. Se trata de la estación más larga del año, algo que se explica por la forma elíptica de la órbita terrestre. En este periodo, la Tierra se encuentra en un punto ligeramente más alejado del Sol y su velocidad de traslación es algo menor.

Turismo

«España encara la temporada de verano de 2026 con perspectivas positivas de demanda internacional, en un contexto marcado por la prudencia del consumidor europeo, la incertidumbre geopolítica y el encarecimiento de los costes de viaje. La conectividad aérea, en muchos casos en máximos históricos, y la diversificación de la oferta turística sostienen el interés por el destino España, pese a la creciente competencia de otros países mediterráneos como Grecia, Turquía o Marruecos», detalla Tour Spain.

El Reino Unido, principal mercado emisor, continúa situando a España como uno de sus destinos preferidos, aunque se observa una mayor presión sobre el gasto y un entorno más competitivo. Alemania y Francia también reflejan un comportamiento más prudente por parte de los consumidores, influido por la incertidumbre económica y el aumento de los costes de transporte.

Por otro lado, países como Italia, Países Bajos, Bélgica y Portugal muestran una evolución favorable. A su vez, los países nórdicos, Austria y otros mercados de Europa Central mantienen una demanda relativamente estable. Entre los mercados con mayor dinamismo destaca Polonia, que registra un crecimiento significativo impulsado por la mejora de su situación económica y por el fortalecimiento de las conexiones aéreas con España.