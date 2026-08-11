Fue un fracaso en la taquilla, pero esta incomprendida joya de la ciencia ficción tiene otra oportunidad gracias a su estreno en Prime Video

Nunca en toda la historia del séptimo arte ha sido tan fácil que un proyecto pueda acceder al dudoso prestigio de la categoría «película de culto». Tras ser rechazados en su camino comercial, en el pasado estos títulos debían refugiarse en el mercado doméstico. Sin embargo, ahora ese apoyo devocional por parte de los espectadores ha encontrado en los últimos tiempos un aliado increíble para propagar el entusiasmo generacional de dichas cintas: las plataformas de streaming. Hoy, Prime Video hace honor a esta transformación con el estreno de una pequeña joya de la ciencia ficción a la que no le fue nada bien en el patio de butacas: Buena suerte, pásalo bien, no mueras es la apuesta perfecta para aquellos que busquen un relato original sobre la inteligencia artificial, el fin del mundo y viajes en el tiempo.

Dirigida por Gore Verbinski, responsable de la trilogía original de Piratas del Caribe, el proyecto de Universal Pictures tuvo un recorrido complejo en las salas desde su presentación en los festivales. La crítica que acudió al Fantastic Fest pudo verla en septiembre del 2025. No obstante, sus primeras proyecciones comerciales no llegaron hasta el mes de febrero del siguiente año. De hecho, en España no pudimos verla hasta abril. Los productores ejecutivos no supieron nunca cómo vender la película en terreno de la exhibición y, a pesar de las primeras reseñas entusiastas, el guion original de Matthew Robinson (De amor y monstruos) no cuajó como reclamo dentro del competitivo y exigente mercado de la cartelera.

Buena suerte, pásalo bien, no mueras recaudó 10 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto de 20 millones. Aunque desde hace escasas horas, los suscriptores de la plataforma propiedad de Amazon son los que determinarán si esta singular apuesta se convierte en un fenómeno de la pequeña pantalla online.

‘Buena suerte, pásalo bien, no mueras’: sinopsis y reparto

La trama nos presenta a un misterioso hombre que irrumpe una noche en una transitada cafetería de Los Ángeles. Este viste de forma extravagante y porta un detonador en el pecho, asegurando venir de un futuro postapocalíptico en el que la civilización está completamente arruinada. Según cuenta, no es la primera vez en la que intenta salvar el mundo. Este es su 117.º intento. Su misión es tan disparatada como desesperada: reclutar en una carrera contrarreloj a una combinación exacta de clientes del lugar y convertirse de forma improvisada, en el último escuadrón que puede impedir el fin del mundo.

El elenco de Buena suerte, pásalo bien, no mueras está repleto de caras conocidas. Desde su protagonista, Sam Rockwell, ganador del Oscar al mejor actor de reparto por Tres anuncios en las afueras (2017), hasta un casting secundario en el que encontramos a Haley Lu Richardson (The White Lotus 2), Michael Peña (Million Dollar Baby), Zazie Beetz (Joker) y Juno Temple (Ted Lasso), entre otros.

Una crítica al algoritmo que podría triunfar gracias a él

Dentro del histrionismo propio de su planteamiento, Buena suerte, pásalo bien, no mueras funciona como una sátira directa contra la hegemonía tecnológica de nuestros días, la adicción a las pantallas y la pérdida de la empatía. Por eso sus héroes son tan defectuosos e imperfectos como lo es la especie humana: La única forma de vencer a lo predecible es volviéndote completamente irracional.

Irónicamente, esa crítica al sistema podría ser la que le otorgase el triunfo dentro de una plataforma dominada por esas tendencias algorítmicas. Con poco más de dos horas y media de duración, el filme de Verbinski es la novedad más estimulante que puedes ver hoy en el streaming.