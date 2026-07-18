No ganó ningún Oscar pero esta película es una obra maestra que lleva años en el Top 1 de las mejores películas de IMDb, por encima de ‘El padrino’

Como bien nos recuerda la ceremonia de la alfombra roja cada año, existen grandes películas que pasan sin pena ni gloria por los Oscar. Taxi driver (1976), El bueno, el feo y el malo (1966), Pulp Fiction (1994) o Blade Runner (1982) son sólo algunos de los claros ejemplos de cómo la cantidad o ausencia de estatuillas doradas en la vitrina de una producción no son garantía de nada. Y es que precisamente, la recomendación de hoy es una de las cintas mejor valoradas de la historia del cine con la que académicos fueron injustos en su momento. Su repercusión cultural es tal que en varias páginas especializadas, su votación general supera a otros proyectos titánicos del celuloide de la talla de El padrino (1972), 12 hombres sin piedad (1957) o La lista de Schindler (1993).

Sí, nos referimos a Cadena perpetua, el inspirador y humanista largometraje que Frank Darabont dirigió a mediados de los 90. Cuando se estrenó, el filme fue un rotundo fracaso en la taquilla. Con un presupuesto de 25 millones de dólares, el drama carcelario sólo logró recaudar 16 millones en la taquilla de los cines estadounidenses. Un batacazo sideral que se explica por la dificultad en la pronunciación del título original (The Shawshank Redemption) y la falta de interés que por aquella época poseían los temas e historias relacionadas con los correccionales americanos. Pero entonces, ¿cómo terminó esta cinta entrando en la categoría de obra maestra de culto? Muy sencillo, el mercado doméstico la redimió por completo.

La película más alquilada de 1995

Puede que no se llevase ninguna de las 7 nominaciones de los Oscar. Sin embargo, esa aprobación cultural de la academia propició que Cadena perpetua se reestrenara en los cines, logrando posteriormente convertirse en la película más alquilada de 1995.

Aquella exposición en millones de televisores de todo el mundo es lo que propició –aparte de por su innegable capacidad narrativa– que el trabajo de Darabont ostente todavía, a día de hoy, el puesto número 1 del ranking de las películas mejor valoradas de la web de IMDb con una puntuación de 9,3 sobre 10. En su homóloga española, FilmAffinity, posee una nota de 8,6/10, ocupando el séptimo lugar del top 10.

¿De qué trata ‘Cadena perpetua’ y por qué sigue conquistando a los espectadores, 32 años después de su estreno?

Adaptando el relato corto de Stephen King, Rita Hayworth y la redención de Shawshank, la sinopsis oficial nos pone en la piel de Andrew Dufresne (Tim Robbins), un brillante contable que es acusado injustamente del asesinato de su mujer. Condenado a cadena perpetua en la cárcel de Shawshank, con el tiempo va forjando amistades profundas y el respeto de sus compañeros. Pero, ¿puede estar un hombre toda una vida viviendo sin libertad?

El amor fraternal, el triunfo de la justicia y la esperanza representan la esencia de una película con la que resulta imposible no implicarse emocionalmente. Sus valores humanos y actuaciones memorables (mención especial para el dúo actoral de Robbins y Morgan Freeman) la han convertido en una referencia narrativa que funciona con la gran mayoría de los espectadores. Porque después de sus dos horas y media de duración, terminarás soñando con Zihuatanejo con una sonrisa de oreja a oreja.

Cadena perpetua está disponible en HBO Max y Movistar Plus (ficción total).