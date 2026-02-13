El aluvión de pasajeros en una EMT de Palma gratis dispara la contratación de chóferes: 270 en cuatro años

El aluvión de pasajeros dispara la contratación de chóferes en una EMT de Palma gratuita para residentes desde 2023: habrá 270 más en cuatro años hasta rozar el millar (937).

Todo ello después de que esta misma semana el consejo de administración aprobara diversas convocatorias de personal para incorporar 150 más este año con el fin de mejorar el servicio, garantizar un transporte público más eficiente y mejorar las condiciones laborales de la plantilla. Y es que este año la EMT prevé más de 2 millones de nuevos pasajeros, superando los 67 millones de servicios anuales.

Son nada menos que 15 millones más que en el primer año de la gratuidad cuando en 2023 los autobuses de la EMT palmesana transportaron 52,6 millones de pasajeros.

Entre las medidas aprobadas por la dirección de la compañía ante este incremento del pasaje, figura la convocatoria mediante concurso oposición de las citadas 150 plazas de conductor.

Si en 2023 eran 666 los chóferes de la EMT de Palma, una vez concluya la incorporación de estos 150, la cifra habrá alcanzado los 937 después de las contrataciones realizadas a lo largo de la presente legislatura.

De estos 150 nuevos conductores, 80 plazas serán de carácter fijo anual a tiempo completo y 70 plazas serán fijas discontinuas a tiempo completo, con un mínimo de 9 meses de servicio y llamamientos cíclicos entre febrero y noviembre.

Asimismo, se constituirá una bolsa de empleo de hasta 100 aspirantes, integrada por quienes, sin haber obtenido plaza, continúen en el orden de puntuación final, que permitirá cubrir necesidades organizativas, productivas o técnicas de la empresa, especialmente para garantizar la incorporación progresiva de personal ante la llegada de nuevos autobuses y el refuerzo de frecuencias durante 2026.

En el área de taller, el consejo de administración ha aprobado la creación de dos bolsas de personal especializado, cada una de 10 plazas: una para oficial técnico de electromecánica y otra para oficial técnico de taller. De cada bolsa, 10 personas podrán incorporarse de forma inmediata y 10 quedarán en reserva para futuras necesidades.

Estas contrataciones permitirán cubrir bajas y permisos, y mejorar la disponibilidad de la flota, agilizar la operatividad del taller y contar con personal especializado ante la futura electrificación de la flota.

Además, se ha aprobado un proceso de promoción interna mediante concurso oposición para 18 plazas de oficial técnico de taller, con el objetivo de adecuar formalmente la categoría profesional de un grupo de trabajadores que desde 2021 desempeñan estas funciones reforzando la coherencia organizativa y la seguridad jurídica del área.

Por último, la dirección de la compañía ha autorizado dos procesos de promoción interna para cubrir la Jefatura del Departamento de Administración, Formación, Igualdad, Integración y Conciliación y la Jefatura del Departamento Jurídico Laboral, plazas contempladas en la Oferta Pública de Empleo y en el nuevo organigrama aprobado para 2025.

Estas convocatorias permitirán adecuar formalmente la categoría profesional a las funciones ya desempeñadas y consolidar la estructura organizativa.