La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del BBVA, como persona jurídica, y de su expresidente hasta 2018, Francisco González, por la contratación de empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo para realizar encargos supuestamente ilegales entre 2004 y 2016, rechazando así todos los recursos presentados.

La sala de lo Penal confirma así la decisión del juez Manuel García Castellón, que propuso juzgar por cohecho continuado y descubrimiento y revelación de secretos a BBVA, a su expresidente Francisco González y a otras doce personas, entre directivos de la entidad y mandos policiales. BBVA encargó a Villarejo trabajos supuestamente ilegales durante 13 años.

En línea con la Fiscalía Anticorrupción, la Sala procesa también al banco y avala el argumento del instructor, que estimó que no era creíble el desconocimiento alegado de estos hechos alegado por el banco.

El ex director de Riesgos del banco, Antonio Béjar, y el entonces responsable de Seguridad, Julio Corrochano, también se sentarán en el banquillo por su participación en la contratación del ex comisario Villarejo para espiar a empresarios y periodistas, entre ellos, el director de OKDIARIO, Eduardo Inda.

También están procesados el ex director de control interno, Eduardo Arbizu, al ex consejero delegado, Ángel Cano,al actual responsable de los servicios jurídicos, Eduardo Ortega, al ex responsable de servicios jurídicos de España y Portugal, José Manuel García, y al empleado de la entidad Óscar Santos.

BBVA se convierte de esta forma en la única empresa del Ibex 35 español en sentarse en el banquillo por la contratación de empresas vinculadas al ex comisario Villarejo. Otras firmas como Iberdrola, Repsol o Caixabank estuvieron investigadas pero se archivaron las diligencias contra ellas por falta de indicios.

Tras este auto de la Audiencia Nacional el siguiente paso es que el Juzgado Central de Instrucción número 6 dicte el auto de apertura de juicio oral, lo que sentará en el banquillo a BBVA, al expresidente González y al resto de ex altos cargos del banco vasco. Antes, la Fiscalía Anticorrupción tiene que presentar su escrito final de conclusiones, con las peticiones de condena.