El BBVA, que se sentará en el banquillo en la Audiencia Nacional, contrató al excomisario José Manuel Villarejo para espiar al director de OKDIARIO, Eduardo Inda. Este espionaje consistió tanto en investigar las llamadas de su teléfono como en seguimientos físicos. Asimismo, encargó al socio de Villarejo, el también policía Enrique García Castaño ‘el Gordo’ espiar al periodista de OKDIARIO Eduardo Segovia cuando trabajaba en El Confidencial.

El nombre de Inda figura como uno de los objetivos a investigar por el ex comisario dentro de las operaciones de espionaje encargadas por el entonces presidente de la entidad bancaria, Francisco González (FG), quien también será juzgado por cohecho continuado y descubrimiento y revelación de secretos. Así se recoge en un informe elaborado por los agentes del Grupo III de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) que entregaron al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón el 27 de septiembre de 2019.

Del mismo modo, en uno de los informes («PI-Proyecto de Inteligencia»), elaborado por el equipo de Villarejo sobre los movimientos del director de OKDIARIO, se sustancia el encargo al Equipo de Tareas (ET) de someterle a seguimientos tanto en sus actividades profesionales como personales.

Este documento reconoce que «se ha analizado la documentación aportada, valorado la situación jurídica y táctica, realizado desplazamientos a diferentes lugares, contactado con diversas personas y consultados determinados bancos de datos, a fin de recabar la información precisa para valorar si el proyecto encomendado (a partir de ahora GOSSIP), puede realizarse con los procedimientos concertados y los plazos de ejecución».

El operativo GOSSIP contra Inda arrancó el 7 de octubre de 2015 cuando FG, a quien los informes de Villarejo identifican como «K» –también al banco que presidía, BBVA–, encargó al ex comisario «un proyecto de inteligencia» para someter a seguimientos al periodista Eduardo Inda. El objetivo consistía en averiguar las fuentes informativas de un artículo que OKDIARIO había publicado una semana antes sobre las relaciones de FG con el ex ministro del Partido Popular Rodrigo Rato. La información revelaba que González perdonó 312.000 euros al político del PP.

Por todos los trabajos de espionaje encargados por el BBVA, Villarejo cobró a través de su sociedad Grupo Cenit más de diez millones de euros, que percibió entre los años 2004 y 2017, según desveló este medio.

Al banquillo

González y Villarejo están siendo investigados desde finales de 2018 por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en la pieza 9 de la operación Tándem, que está dedicada al espionaje del BBVA. El magistrado Manuel García Castellón les imputó los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios.

Este viernes, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado íntegramente los 11 recursos de apelación presentados contra el procesamiento del BBVA, su ex presidenta y varios directivos y ha confirmado el procesamiento de todos ellos.

Respecto a los recursos del banco, la Sala, en línea con la Fiscalía Anticorrupción, los rechaza también y recoge el argumento del instructor que estimó que no era creíble el desconocimiento alegado por el banco.