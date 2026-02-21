En las últimas semanas, se ha conocido que Santa Bárbara Sistemas, la filial española de la empresa estadounidense de defensa General Dynamics, ha iniciado una ofensiva legal (vía administrativa y contencioso-administrativa) en febrero de 2026 contra el Ministerio de Defensa español. De esta forma, la compañía trata de buscar revertir la decisión ministerial y bloquear los contratos adjudicados a uno de sus principales competidores, Indra, argumentando irregularidades en el proceso de adjudicación. No obstante, el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, ha apostado por la consolidación y la integración del sector a través de empresas que se sitúen como «campeones nacionales» y que puedan competir con las compañías globales, principalmente estadounidenses, como es el caso de Indra.

En concreto, Kubilius anima a los europeos a apostar por las empresas nacionales, como es el caso de Indra. «No estoy en contra de los campeones nacionales, ya que los campeones globales no son europeos y para competir se necesita tamaño, tienen que ser competitivos», ha manifestado.

Por otro lado, Kubilius también ha destacado la importancia de que la industria esté mostrando «integración y consolidación».

Como se puede deducir de estas declaraciones se solicita a los países europeos que apuesten más por las empresas nacionales frente, por ejemplo, a compañías de otros países como EEUU. En este caso, en España, Indra lleva la delantera, ya que Santa Bárbara es una filial española de la estadounidense General Dynamics, mientras que a su vez la vasca SAPA también tiene mucha dependencia de General Dynamics.

Fragmentación empresarial

Asimismo, ha remarcado las consecuencias negativas de la fragmentación empresarial indicando que «necesitamos un Big Bang en defensa». Además, ha hecho hincapié en el valor de «conseguir un entorno competitivo dentro del mercado único».

En este sentido, Kubilius ha reconocido que la industria de la defensa en Europa empieza a mostrar iniciativas que buscan la consolidación, lo que resulta «muy positivo», por lo que ha animado a «seguir adelante con estas actividades».

«Es una buena fórmula, porque esto garantiza más unidad en las actividades de la defensa, y quizás también esta unidad entre las fuerzas industriales va a animar a los gobiernos a unir fuerzas también, porque sigo viendo que falta este deseo de formar un único conjunto entre los líderes políticos», ha comentado.

Prioridad para la producción europea

Al hilo de esta cuestión, el comisario ha explicado que «están preparados para que haya una iniciativa conjunta en la región para animar a los Estados miembro a que inviertan más dinero no solamente para las compras conjuntas, sino también en productos europeos».

«No es proteccionismo, ya que la industria europea de defensa es crucial y son recursos esenciales, porque necesitamos una industria bien desarrollada para estar preparados», ha añadido.

En este contexto, Kubilius ha llamado a dar prioridad a los productos europeos: «Ningún componente ni ruso, ni chino, ni procedente de ITAR (EEUU)». «Estamos ahora mismo en un momento que verdaderamente representa un antes y un después», ha resaltado, enfatizando que la velocidad de producción es «imprescindible».