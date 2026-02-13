Santa Bárbara Sistemas la filia española de la empresa americana General Dynamics se ha sumado a su guerra contra Indra. En concreto, Santa Bárbara presentó el pasado 22 de enero en el Ministerio de Defensa un recurso de alzada en el que solicita la anulación de las resoluciones de adjudicación de los contratos de artillería sobre ruedas y cadenas que se otorgaron a la unión temporal de empresas (UTE) de Indra y Escribano por 7.240 millones de euros, según han confirmado fuentes al tanto de la situación.

Así, la compañía presentó el recurso de alzada ante la Subdirección de Adquisiciones de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, que tendrá un plazo de tres meses para responder (hasta el 22 de abril).

En caso de que la mencionada Subdirección no emita una resolución en ese plazo, se abrirá la puerta a que Santa Bárbara Sistemas pueda recurrir la adjudicación de esos contratos por la vía judicial, en concreto, a través de un recurso contencioso-adminitrativo ante el Tribunal Supremo.

No obstante, las fuentes consultadas han señalado también que Santa Bárbara ha solicitado medidas cautelares en el recurso de alzada ante la Subdirección de Adquisiciones de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, las cuales deberán resolverse antes del próximo 22 de abril.

De este modo, la división española del gigante estadounidense de la defensa ha activado también la vía administrativa en su batalla legal contra la adjudicación a Indra y Escribano de los contratos de artillería sobre ruedas y cadenas, la cual inició el pasado diciembre, cuando presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en el que pedía la suspensión cautelar de los 3.000 millones de euros en préstamos al 0% de interés que el Gobierno otorgó el pasado octubre a la mencionada UTE para prefinanciar estos dos programas.

El Supremo, que admitió a trámite el recurso contencioso-administrativo, todavía no se ha pronunciado en relación con la solicitud de cautelares por parte de Santa Bárbara para bloquear esos préstamos.

Aunque la intención inicial del recurso sobre los préstamos se dirigía tan solo contra esos dos proyectos de artillería, parece que el proceso judicial podría extenderse al resto de los créditos concedido por el Gobierno para los otros programas de modernización.

A través de varios reales decretos, el Ejecutivo ha concedido un total de 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses a diferentes empresas para prefinanciar el desarrollo de los programas de modernización militar, alguno de los cuales se ha adjudicado a la propia Santa Bárbara.

Santa Bárbara aspiraba a los dos contratos de artillería señalados

De hecho, el Gobierno le concedió un préstamo de 176 millones de euros al 0% de interés a Santa Bárbara para el programa de modernización militar para la actualización de los blindados Pizarro.

Santa Bárbara aspiraba a los dos contratos de artillería señalados y consideraba que era la única empresa capacitada en España para realizar estos proyectos dado que, según argumenta, ni Indra ni EM&E tienen experiencia en este tipo de licitaciones.

Asimismo, considera que el hecho de que no haya sido ni invitada a participar en el contrato ha impedido la debida concurrencia y, con ello, la selección de una oferta idónea y más ventajosa para la Administración.

«No es nuestro escenario deseable, pero es a lo que se nos ha abocado a base de no dejarnos muchas más alternativas. Algo habremos hecho mal, posiblemente, pero se ha intentado todo, os lo puedo asegurar, para llegar a un punto de entendimiento», aseveró a mediados de enero el director general de Santa Bárbara Sistemas, Alejandro Page, en un encuentro con medios.