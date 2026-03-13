Ni pan rallado ni leche: el truco que casi nadie sabe para conseguir la croqueta perfecta, según una chef experta
Toma nota de este truco para conseguir la croqueta perfecta
El truco que casi nadie sabe para conseguir la croqueta perfecta, esta experta cocinera nos dice que no será gracias al pan rallado ni a la leche. Es hora de aprovechar al máximo un tipo de receta que se ha convertido en uno de los más necesarios de todas las casas. Podremos degustar un plus de buenas sensaciones con la manera de comer bien y de asegurarnos un plato con la textura y el sabor ideal.
Aunque parezca fácil, hacer una croqueta perfecta no es fácil, sino todo lo contrario. Podremos empezar a tener en consideración algunos detalles que pueden convertirse en la antesala de estos días. Es hora de conocer el truco de una de las cocineras más famosas de nuestro país. Una especialista que ha hecho millones de croquetas en su restaurante, un plus de buenas sensaciones. Nada mejor que una de esas croquetas que nos hacen descubrir esa textura crujiente que parece sacado de otra galaxia, dando paso a una cremosidad y un sabor que nos hace descubrir que estamos ante un plato de esos que impresionan.
Ni leche ni pan rallado
El pan rallado es uno de los básicos que nos hace estar muy pendientes de un giro radical que puede ser esencial. En estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas en las que cada elemento cuenta de una forma diferente.
Será el momento de poner en práctica algunos elementos que pueden darle a este plato de lujo, un acabado de 10. Una mezcla de ingredientes que pueden acabar siendo los que nos darán una forma de aprovechar al máximo cada uno de los elementos que tenemos por delante.
Un buen aliado de los cambios que pueden acabar convirtiéndose en estos detalles que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, deberemos poner en práctica. La leche entera o desnatada, incluso para algunos es esencial poner un poco de bebida vegetal, pero siempre buscando esta textura que puede acabar siendo lo que nos dará el plus de buenas sensaciones que necesitamos.
Es el momento de apostar por un truco casero de esos que consiguen elevar al máximo nivel un plato tan sencillo como las croquetas. Podremos darle el acabado que buscamos con una intensidad máxima que llegará de este tipo de mezclas esenciales.
El truco que casi nadie sabe para conseguir la croqueta perfecta
Carme Ruscalleda es una de las mejores cocineras de nuestro país que no duda en compartir una receta de esas que impresionan. A base de una de las más deliciosas tradiciones gastronómicas de nuestro país. Vas a poder conseguir un buen básico que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada.
Tal y como nos explica esta experta: «El sofrito debe llevar cebolla, puerro, chalota o ajo y perejil». Una combinación de ingredientes que nos ayudará a descubrir lo mejor de una base de esas que impresionan y que puede ayudarnos a aprovechar el jamón que queda en el jamonero o ese pollo al horno que ha sobrado del domingo.
Te proponemos una buena receta que acabará siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que nos dará una mezcla de ingredientes espectacular. Podemos aprovechar este truco para hacer unas simples croquetas y catapultarlas hasta la gloria.
Ingredientes:
- 1 kg de atún en lata
- Leche
- 1 cucharada de mantequilla
- 1 boté de nata líquida
- 2 huevos cocidos
- 1 huevo
- Harina
- Nuez moscada
- Pan rallado
- Sal
- Pimienta
Cómo preparar croquetas de atún con bechamel
- Esta receta de croquetas de atún con bechamel se prepara muy fácilmente, la parte más complicada es buscar todos los ingredientes en la cocina. Seguramente en este momento los podemos tener listos y no saber cómo combinarlos.
- Nos ponemos manos a la obra con la bechamel. Ponemos en un cazo un par de cucharadas de mantequilla. Cuando esté fundida le añadimos la harina.
- Dejamos que la harina se tueste un poco sin dejar de remover. De esta manera conseguiremos eliminar ese sabor a crudo que no sería demasiado bueno para las croquetas.
- Vamos poniendo poco a poco la leche sin dejar de remover. La textura de la bechamel debe ser contundente, será la base de las croquetas. Cuando la tenemos en su punto, ponemos nuez moscada y salpimentamos.
- Cocemos los huevos. Ponerle un poco de huevo duro nos dará una textura que contrastará a la perfección con la cremosidad de la bechamel. Pelamos los huevos duros y los trocemos.
- A esos huevos duros que tenemos en un bol, les añadimos el atún. Mejor que sea en aceite, aunque al natural también los sirve. Lo escurrimos muy bien para conseguir que se vaya integrando en esta receta.
- Incorporamos la bechamel y la nata líquida. Tendremos de esta manera una masa perfecta para las croquetas. Podemos hacer un cilindro envolviendo la masa en papel film para que todas las croquetas tengan la misma forma.
- Damos forma a las croquetas. Preparamos un plato con el pan rallado y otro con el huevo batido. Rebozamos las croquetas.
- Freímos las croquetas, a medida que estén listas las ponemos sobre papel absorbente para que eliminen el exceso de aceite. Tendremos listo un bocado sencillo realmente espectacular.