PSOE y separatistas de Mallorca rechazan dotar a la Guardia Civil de más medios contra el narcotráfico en el pleno del Consell celebrado en la jornada de este jueves en una moción presentada por Vox que ha salido adelante por el respaldo de sus socios de gobierno del PP.

La consellera insular de Vox, Montse Amat, que ha defendido la moción, ha señalado que, «resulta escandaloso que PSOE y Més hayan votado en contra de mejorar las condiciones de trabajo de la Guardia Civil, de reforzar su seguridad jurídica, de reconocer la profesión de riesgo y de dotar a nuestros agentes de más medios para combatir el narcotráfico. Han vuelto a demostrar que sus prioridades están muy lejos de las preocupaciones reales de los ciudadanos».

Además, Amat también ha cargado contra los regionalistas de El PI por «instalarse en la equidistancia”.

“Hoy tenían la oportunidad de apoyar claramente a quienes arriesgan su vida para protegernos y han preferido esconderse detrás de una abstención incomprensible.», ha afirmado Amat.

«Vox seguirá defendiendo sin complejos a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a todos aquellos servidores públicos que velan por la seguridad de los españoles mientras otros se dedican a ponerles obstáculos», ha manifestado.

Otra iniciativa de Vox, en este caso destinada a garantizar la dignidad y la protección de los trabajadores de la hostelería en Mallorca, fue aprobada también con los votos favorables de este partido y PP, el voto en contra de Més y la abstención de PSOE y El Pi.

El conseller de Vox, David Gil, ha destacado que la aprobación de la moción supone «un paso importante para reconocer y defender a miles de trabajadores que sostienen una parte esencial de la economía mallorquina».

Sin embargo, criticó duramente la posición de la izquierda y de quienes optaron por no posicionarse.

«Resulta increíble que Més haya votado en contra de una iniciativa que únicamente pretendía garantizar condiciones laborales dignas, reforzar los controles frente a posibles abusos y facilitar el acceso a una vivienda para los trabajadores de temporada. Han demostrado una vez más que prefieren la propaganda ideológica a la defensa de los trabajadores reales.»

El conseller ha recordado que «el éxito turístico de Mallorca no puede construirse sobre trabajadores que no pueden acceder a una vivienda o que sufren condiciones incompatibles con la dignidad laboral».

«Desde Vox seguiremos defendiendo que una Mallorca verdaderamente próspera no es la que bate récords de visitantes, sino aquella donde quien trabaja puede vivir con dignidad, formar una familia y desarrollar su proyecto de vida en la isla», ha concluido.