¿Crees en la coincidencias? La predicción que confirma que España podría ganar el Mundial 2026 como en 2010

El Mundial comienza este jueves y España aspira a ser la nueva campeona 16 años después de hacerlo en Sudáfrica. La selección de Luis de la Fuente arranca con ilusión para levantar el título en Estados Unidos, y en la mente de muchos españoles están las muchas coincidencias que recuerdan al camino que recorrió la Roja en 2010. Un cúmulo que ha sembrado aún más ilusión para poner la segunda estrella en la camiseta de la selección española.

El camino de España y el Mundial, un paralelismo

Y la predicción comienza desde antes que arranque el Mundial. Primero, España se clasificó en Sudáfrica quedando primera de grupo y emparejada con Turquía, siendo la primera señal. Después siguió con el sorteo, donde la Roja fue cabeza de serie dentro del Grupo H, igual que en la edición de 2026. Tanto en 2010 como en 2026 abrirá la Copa del Mundo el 11 de junio con un México-Sudáfrica.

Siguiendo la fase de grupos, también hay un paralelismo con Marcelo Bielsa. España se enfrentó a él cuando dirigía a Chile en el último partido de la primera fase, y curiosamente De la Fuente se enfrentará también a él, esta vez dirigiendo a Uruguay. En lo que respecta a la plantilla, De la Fuente también tiene una coincidencia con la lista de Vicente del Bosque. Ambos seleccionadores eligieron a 8 futbolistas del Barcelona. Hay que tener en cuenta, para añadir más casualidades, que antes de ambos Mundiales, España venía de ganar la Eurocopa (y también partiendo como segundo clasificado del ranking FIFA).

Por si fuera poco, también está de por medio Francia. En el Mundial 2006, la selección gala fue subcampeona después de perder la tanda de penaltis contra Italia, mientras que en la de 2022 también tuvo el mismo trágico final ante Argentina.

El Mundial 2026 ha dejado varias coincidencias que recuerdan al camino de España hacia el título en Sudáfrica 2010. El torneo arranca el mismo día, 11 de junio, y vuelve a tener un México-Sudáfrica como partido inaugural. Además, España se reencontrará con Marcelo Bielsa, que ya se cruzó en el camino de La Roja cuando dirigía a Chile en 2010 y ahora lidera a Uruguay. Por si fuera poco, Shakira vuelve a poner la banda sonora del Mundial, como ocurrió hace 16 años con el inolvidable Waka Waka. Un cúmulo de casualidades que ha despertado el optimismo entre los aficionados españoles.

Hasta en el aspecto musical también existe la casualidad de que Shakira fue la artista de la canción del Mundial. En 2010 lanzó el icónico ‘Waka Waka’ mientras que esta edición sacó otro himno titulado ‘Dai Dai’.

Real Madrid, Barcelona y Atlético, también metidos en el ajo

Fuera del escenario de las selecciones, también hay un paralelismo con lo que ocurrió en el campeonato español con los tres equipos grandes. En lo que respecta al Real Madrid, Mourinho fichó por el club blanco después de no haber ganado ningún título. En el Barcelona ganaron la liga y la Supercopa de España antes de ambos mundiales. Incluso en el Atlético también está la casualidad de que perdió la final de la Copa del Rey tanto en 2010 como en 2026.

Sin embargo, España confía en razones futbolísticas para soñar con ganar el Mundial. A pesar de que hay muchas coincidencias y precedentes para soñar con la gesta lograda en 2010, todo un país se vuelve a ilusionar más que nunca.