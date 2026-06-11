Le he preguntado a la IA quién va a ganar el Mundial 2026 y ésta ha sido su respuesta: ni España ni Francia

El Mundial 2026 comienza este jueves con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, y son millones los aficionados que hacen sus cálculos para saber qué selección podrá ganar este torneo tan prestigioso y tan deseado por tantos jugadores e hinchas. Argentina, Francia, España o Brasil son algunas de las selecciones favoritas para alzarse con el título de la Copa del Mundo.

Comienza el Mundial y son muchas las selecciones que pelean por el trofeo. Argentina, Francia, España, Brasil o Portugal son algunos de los conjuntos que están llamados a levantar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio en el MetLife de Nueva Jersey. Un Mundial que se disputa este año por primera vez con 48 selecciones.

En OKDIARIO le hemos preguntado a la inteligencia artificial cuál es la selección favorita en estos momentos para ganar el Mundial 2026 el próximo 19 de julio. La respuesta ha sido clara. Ni España, ni Francia. La favorita este año es Argentina, la misma selección que en 2022 levantó la Copa del Mundo en Qatar.

La selección favorita para ganar el Mundial 2026

«Si me pides una predicción hoy, mi favorito es Argentina. Sigue teniendo una base muy sólida tras ganar el Mundial 2022 y la Copa América. Mantiene una generación de jugadores experimentados combinada con talento joven. Tiene una identidad de juego muy consolidada en torneos cortos. En la simulación actual del torneo 2026 aparece como una de las selecciones mejor posicionadas para avanzar lejos en las rondas eliminatorias», comienza señalando la IA tras ser preguntada por sus favoritas a ganar este Mundial de 2026.

«Mis principales candidatos serían: Argentina, Francia, España, Brasil. Si tuviera que apostar por un campeón único hoy, diría: Argentina campeona del Mundial 2026», añade la IA en su predicción sobre el Mundial 2026.

«Pero en fútbol, una lesión importante, un cruce difícil o una tanda de penales pueden cambiarlo todo, así que lo veo como un torneo muy abierto entre Argentina, Francia y España», concluye la IA.