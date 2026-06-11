Qué partidos se juegan hoy en el Mundial 2026: a qué hora es y dónde ver la inauguración de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 comienza por todo lo alto con esta primera jornada de fútbol en la que se disputarán dos partidos, ambos en México. El primero de ellos será el inaugural, que será el que protagonicen la Tricolor de Javier Aguirre y Sudáfrica, mientras que unas horas después se celebrará otro choque del grupo A como es el Corea del Sur – República Checa.

Qué partidos se juegan hoy, jueves 11 de junio, en el Mundial 2026

Arranca el Mundial 2026 y como todos saben desde hace tiempo serán México y Sudáfrica las encargadas de dar el pistoletazo de salida a una Copa del Mundo que será histórica, ya que es en la que más selecciones participan. Es por ello que habrá una gran cantidad de partidos durante más de un mes y una vez acabe esta inauguración le llegará el turno a Corea del Sur y a la República Checa.

México – Sudáfrica

El partido inaugural del Mundial 2026 será el que protagonicen la selección de México y la de Sudáfrica, tal y como ocurrió en la Copa del Mundo celebrada en 2010 en el país africano. Aquel día el choque terminó 1-1, pero ya ha llovido mucho desde entonces y ahora es una historia nueva. Ambas selecciones esperan arrancar en esta jornada 1 del grupo A con victoria para sumar los tres puntos y acercarse al objetivo de acabar en los dieciseisavos de final.

Corea del Sur – República Checa

Unas horas después, también en México, más concretamente en el Estadio Guadalajara, se disputará el otro partido de la jornada 1 del grupo A del Mundial 2026. El Corea del Sur – República Checa promete ser apasionante, ya que la que salga victoriosa dará un paso de gigante hacia la fase final de esta Copa del Mundo que promete ser apasionante y se puede entender que en el cuadro en el que están hay bastante igualdad. Eso sí, para ver este duelo habrá que trasnochar.

México – Sudáfrica. Jueves 11 de junio a las 21:00 horas. Estadio Ciudad de México.

Corea del Sur – República Checa. Madrugada del jueves 11 al viernes 12 de junio a las 4:00 horas. Estadio Guadalajara.

Dónde ver hoy por TV hoy los partidos del Mundial 2026

Como ya se ha anunciado desde hace un tiempo, en España se podrán ver los partidos del Mundial 2026 de manera íntegra por la plataforma privada Dazn, por lo que habrá que tener contratado el paquete que incluye la Copa del Mundo. Para los que no puedan tener este operador, RTVE ofrecerá en directo por televisión el mejor encuentro que se dispute cada día durante el torneo, así como todos los que dispute la selección española.

Es por ello que hoy La1 retransmitirá el México – Sudáfrica que sirve para inaugurar el Mundial 2026, pero también se emitirá por Dazn. El siguiente encuentro, el que protagonizarán Corea del Sur y la República Checa para cerrar la jornada 1 en el grupo A de la Copa del Mundo ya sólo se podrá ver por Dazn.

Las aplicaciones de ambos medios también servirán para seguir los partidos del Mundial 2026 en directo en streaming y en vivo online. En la web de OKDIARIO te ofreceremos la narración en directo del resultado, goles y minuto a minuto del México – Sudáfrica que es el partido de inauguración del Mundial 2026.