Selección de México para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

La selección de México será uno de esos combinados que no parten en las quinielas de los favoritos para conquistar el Mundial 2026, pero a la que habrá que estar atentos porque puede incordiar a conjuntos que, a priori, son superiores. La Tricolor llega a esta Copa del Mundo después de haber caído en la fase de grupos en Qatar 2022, pero con la idea clara de, aunque sea, pelear por igualar su mejor marca, que fue la de alcanzar los cuartos de final en dos ocasiones, ambas en la competición en la que fueron sede (1970 y 1986).

Grupo de la selección de México en el Mundial 2026

México fue a parar durante el sorteo del Mundial 2026 al grupo A como una de las anfitrionas de esta Copa del Mundo en la que compartirá sede con Estados Unidos y Canadá. Junto a la Tricolor encontramos a países como Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, siendo esta última la que más tarde se unió a este cuadro porque ha accedido al torneo tras jugar la repesca.

En este grupo A del Mundial 2026 hay bastante igualdad y puede ocurrir de todo, pero sobre el papel la selección mexicana debería poder clasificarse para la fase final, aunque los de Javier Aguirre son conscientes de que no será nada sencillo. Como sucederá en el resto de los cuadros, cualquier mal día les puede costar caro, pero lo cierto es que tienen un gran factor a su favor, que es el de jugar delante de sus aficionados en esta primera fase.

Grupo A del Mundial 2026

México

Sudáfrica

Corea del Sur

República Checa

Cuándo juega México en el Mundial de 2026

México abrirá su participación en el Mundial 2026 disputando el partido inaugural de la competición. Los de Javier Aguirre se citan con Sudáfrica este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, mismo enclave en el que jugarán el tercer partido del grupo A frente a República Checa. En la segunda jornada del cuadro jugarán contra la Corea del Sur el 19 de junio en el Estadio Guadalajara, donde podrían estarse jugando ya su clasificación si consiguen arrancar con un triunfo.

México – Sudáfrica. Jueves 11 de junio a las 21:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

México – Corea del Sur. Viernes 19 de junio a las 3:00 horas en el Estadio Guadalajara.

República Checa – México. Jueves 25 de junio a las 3:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

Convocados de México para el Mundial 2026

Javier Aguirre y la federación mexicana de fútbol ya han comunicado oficialmente la lista de convocados para el Mundial 2026. Entre los hombres seleccionados por El Vasco encontramos a viejos conocidos del fútbol español como pueden ser el Memo Ochoa, César Montes o Raúl Jiménez. Eso sí, el ex entrenador de Osasuna o Atlético de Madrid, entre otros, también ha pescado en la Liga y se lleva a la Copa del Mundo al colchonero Obed Vargas y también al bético Álvaro Fidalgo.

Porteros

Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

Defensas

Israel Reyes

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

Centrocampistas

Edson Álvarez

Luis Romo

Obed Vargas

Brian Gutiérrez

Orbelín Pineda

Erik Lira

Gilberto Mora

César Huerta

Álvaro Fidalgo

Luis Chávez

Delanteros

Roberto Alvarado

Alexis Vega

Julián Quiñones

Santiago Giménez

Guillermo Martínez

Armando González

Raúl Jiménez

Así es el seleccionador de México en el Mundial 2026

Javier Aguirre, apodado El Vasco, nación en Ciudad de México el 1 de diciembre de 1958 y es un entrenador muy conocido en el fútbol español. Hay que explicar que su apodo viene dado porque sus padres son españoles, nacidos en el País Vasco. Como técnico llegó a nuestro país para dirigir a Osasuna tras haber entrenado a Atlanta y Pachuca en su país natal. Posteriormente dio un salto al Atlético de Madrid y también ha pasado por Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca, además de haber estado en Monterrey y Al Wahda de Emiratos Árabes Unidos.

Tuvo también un breve paso por la selección de Japón, donde no consiguió cuajar. Como seleccionador mexicano está afrontando su tercera etapa al mando de la Tricolor. Ya participó con México en el Mundial de Corea y Japón, donde cayeron en los octavos de final. Hasta la misma ronda llegó en la Copa del Mundo de 2010, aquella de Sudáfrica en la que España salió campeona y ahora, en 2026, espera poder mejorar esa marca, aunque es consciente de que no será nada fácil.

Por otro lado, hay que destacar que Javier Aguirre también tuvo su carrera como futbolista. El actual seleccionador mexicano jugó en el América, en el Atlanta, en Osasuna y en el Guadalajara de su país natal. Fue internacional absoluto con México, disputando el Mundial de 1986, donde alcanzó los cuartos de final, la mejor marca obtenida por la Tricolor en su historia.

Las estrellas de la selección mexicana en el Mundial 2026

En México no destaca ningún futbolista por encima del resto de una manera muy destacada, pero es cierto que Javier Aguirre puede presumir de tener una columna vertebral con la que intentar superar, como primer objetivo, la fase de grupos del Mundial 2026. Entre los jugadores más relevantes podríamos encontrar, por ejemplo, a Johan Vásquez, defensor que milita actualmente en el Génova de la Serie A.

Julián Quiñones, que juega en el Al-Qadsiah, y Raúl Jiménez, que ex jugador del Atlético que ahora está en el Fulham, podrían ser los referentes en la línea más adelantada de México en el Mundial 2026, mientras que el bético Álvaro Fidalgo, que ha debutado en el mes de marzo con la Tricolor, también podría jugar un papel importante en el combinado mexicano en la Copa del Mundo.

La camiseta de México en el Mundial 2026

La selección mexicana ha escogido para este Mundial 2026 una camiseta, como viene siendo habitual, verde, pero con un pequeño homenaje a la que lucieron en 1998 con motivos aztecas. También tendrá un detalle con la frase: «Somos México» en la parte posterior de la elástica. Respecto a la segunda equipación, México anunció hace unos meses que el color de su segundo uniforme sería blanco, con detalles verdes y rojos con los que se hace alusión, obviamente, a la bandera del país.