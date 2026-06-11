¿Quién ganará el Mundial? Vota en nuestra encuesta

La cuenta atrás para el Mundial ya ha comenzado y las quinielas empiezan a tomar forma. Cada edición del torneo llega cargada de favoritos, aspirantes y posibles sorpresas, pero sólo una selección conseguirá levantar la Copa y convertirse en campeona del mundo.

Las grandes potencias futbolísticas parten, como siempre, con la presión de estar entre las candidatas. Equipos con historia, estrellas internacionales y plantillas llenas de talento intentarán imponer su experiencia en una competición en la que cualquier detalle puede cambiarlo todo. Sin embargo, el Mundial también suele dejar espacio para selecciones que llegan con menos ruido y acaban convirtiéndose en protagonistas inesperadas.

Por eso queremos conocer la opinión de los lectores. ¿Quién crees que ganará el Mundial? ¿Apostarías por una de las favoritas de siempre o por una selección capaz de dar la sorpresa? Participa en nuestra encuesta y elige al equipo que, según tu pronóstico, tiene más opciones de conquistar el título.

Cuando termine la votación, conoceremos cuál es la selección preferida por los lectores y si el resultado coincide con lo que finalmente ocurra sobre el césped…