Lamentable: esteladas y gritos de «¡independencia!» de la afición del Barcelona en la Copa en Valencia

La afición del Barcelona volvió a dar la nota en otra Copa del Rey. Lo hizo con gritos de «¡independencia!» y sacando esteladas para dar el cante en el Roig Arena de Valencia. Varios aficionados del UCAM Murcia, su rival en el partido de este jueves en cuartos de final, respondieron con pitos y luciendo y ondeando la bandera de España en el pabellón.

Las dos aficiones estaban muy cercanas, pero separadas por un sector de Unicaja Málaga, ya eliminado. Así, no hubo ningún tipo de trifulca más allá de verbal, generada por las muestras de independentismo por parte de los cientos de hinchas culés. El cántico tuvo lugar en torno al ecuador del segundo cuarto de una primera parte que no tuvo dueño claro, aunque siempre fue el Barça quien anduvo por delante en el marcador con ventajas cortas.