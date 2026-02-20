El equipo catalán fue abucheado por el resto de la aficiones, sobre todo la murciana

Monumental pitada la del Roig Arena al Barcelona durante la presentación del equipo catalán antes de su partido de cuartos de final de la Copa del Rey contra el UCAM Murcia. Las aficiones congregadas en el pabellón, sobre todo la murciana, abuchearon con silbidos a los de Xavi Pascual, que buscan este jueves pasar de ronda tras caer eliminados a la primera de cambio el año pasado.