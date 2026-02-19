La Copa como jamás se vio: la gran apuesta del Roig Arena por acoger la mejor edición de la historia

Valencia se viste de gala desde este jueves hasta el próximo domingo. Cuatro días en los que posiblemente tendrá lugar en el Roig Arena la mejor Copa del Rey de la historia. Sin duda, esa es la enorme apuesta de la Comunidad Valenciana junto a la ACB, con el objetivo de garantizar una experiencia sin precedentes tanto para los aficionados de los ocho equipos como para todos los trabajadores, también la prensa.

El Roig Arena se presenta en sociedad con su primer súper evento deportivo y lo hace a lo grande. Una atmósfera que se respira en el camino desde las calles aledañas hasta la entrada al nuevo pabellón del Valencia Basket, diseñado al estilo NBA para citas como esta Copa. Paseando por la ‘antigua’ Fontenta (sede de la Minicopa esta semana), se avista una espectacular fan zone, donde el próximo sábado iniciará la tradicional fiesta de aficiones.

Alrededor de ésta, múltiples actividades para la diversión de los miles de aficionados del baloncesto español cuya ilusión copera les ha movido a Valencia este fin de semana. Y la organización ha dado un golpe sobre la mesa para ofrecerles un producto a la altura de la NBA. Además de una cancha, varias canastas, zonas de juego y varios puestos de comida, en las afueras del Roig Arena hay una fila de casetas con identificativos de casi todos los clubes participantes.

Entrando al recinto, comenzando por la zona para los medios de comunicación, la sala de trabajo es increíble, con todo tipo de detalles y una pantalla gigante con visión directa de lo que ocurre dentro de la cancha. Los pasillos del Roig Arena albergan una infraestructura de primera división y, al acceder, te atrapa un videomarcador de dimensiones gigantescas donde, a partir de este jueves, se anuncian los jugadores de cada equipo, entre otras imágenes.

El Roig Arena acoge la Copa más bestia

Valencia llevaba 23 años sin organizar este torneo (fue en 2003 en La Fonteta) y se ha presentado con sus mejores galas para la ocasión. Para redondear la experiencia, el destino ha querido que sean los ocho mejores equipos del panorama actual los que se enfrenten en estas jornadas apasionantes de baloncesto.

El anfitrión, Valencia Basket, abre la veda a las 18:00 horas contra el Joventut de Badalona y a las 21:00 será el turno de uno de los partidos de la Copa, la reedición de la última final entre Real Madrid y Unicaja Málaga. El viernes, Tenerife-Baskonia (18:00) y Barcelona-UCAM Murcia (21:00) para dirimir la otra semifinal.

El récord de asistencia, al caer

Además, se espera que a lo largo de estos días, quizá ya este jueves, el Roig Arena (con capacidad para 15.600 espectadores) rompa el récord de asistencia histórico en un partido de la Copa del Rey. La cifra a batir son las 15.465 que se congregaron en el Buesa Arena en 2017 para presenciar la semifinal entre el Baskonia, anfitrión de aquella cita copera, y el Real Madrid.