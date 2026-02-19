Real Madrid-Unicaja Málaga: a evitar otro ‘Unicajazo’ en la Copa del Rey

El Real Madrid debe evitar otro ‘Unicajazo’ para no irse a casa a la primera de cambio en la Copa del Rey de baloncesto que comienza este jueves para el equipo blanco. Los de Sergio Scariolo se medirán con el Unicaja Málaga en el partido de cuartos en el Roig Arena a las 21:00 horas con el único objetivo de ganar y acercarse al primer título de la temporada tras caer en la final de la Supercopa de España contra el Valencia Basket.

El Unicaja ha sido el último verdugo del Real Madrid en sus dos últimas eliminaciones coperas. La más reciente es la del año pasado en la final de Las Palmas, donde, aun con Chus Mateo en el banquillo, los triples de Kendrick Perry y la potencia de jugadores que ya no están en el cuadro andaluz, como Kameron Taylor –ahora en Valencia– o el lesionado David Kravish, dejaron muy tocado al conjunto madridista.

Para evitar un tercer ‘Unicajazo’ en cuatro años, el Real Madrid cuenta con sus 15 jugadores disponibles y con muchos de ellos enchufadísimos. El líder indiscutible es Mario Hezonja. Así lo ha demostrado en una temporada en la que el croata no empezó como quería, pero en la que se ha transformado en un jugador indefendible para la mayoría de oponentes. Su actuación del pasado domingo en el Carpena reflejó cómo con un sólo hombre el equipo blanco puede remontar un -18 para acabar venciendo (92-96).

Por caprichos del calendario, Real Madrid y Unicaja se verán las caras tan sólo cuatro días después del enfrentamiento más reciente, aunque todos los protagonistas han insistido a la hora de afirmar que será un encuentro muy distinto. Como decimos, en el bando madridista están todos sanos, la mayoría al 100% y dispuestos para jugar, mientras que el cuadro de Ibon Navarro llega repleto de bajas a Valencia.

Pleno en el Real Madrid, bajas en el Unicaja

El técnico vasco no podrá contar con su capitán, Alberto Díaz, ni tampoco con Kravish, Killian Tillie, Chase Audige y probablemente con Tyson Pérez, que llegará al partido entre algodones. Pero las amenazas de Unicaja van más allá, con efectivos como Chris Duarte, Emir Sulejmanovic, Olek Balcerowski, Nemanja Djedovic o Justin Cobbs, entre otros, y por supuesto con el último MVP de la Copa, Perry.

Para contrarrestar las amenazas cajistas, Scariolo confía sobre todo en los jugadores con años de experiencia en esta competición, como son los Edy Tavares, Facu Campazzo, el propio Hezonja, Usman Garuba, Andrés Feliz, Alberto Abalde, Sergio Llull, David Krämer, Gaby Deck… Y el italiano, como remarcó en la previa, espera que los nuevos (Théo Maledon, Trey Lyles, Alex Len, Chuma Okeke, Gabriele Procida e Izan Almansa) se adapten lo antes posible.

El partido lo tiene todo y no faltará ningún tipo de aliciente para un torneo que promete ser espectacular al celebrarse por primera vez en el bestial Roig Arena. Antes del Real Madrid-Unicaja será el turno del anfitrión, un Valencia Basket que ‘recibe’ al Joventut de Badalona con un pabellón a rebosar. El viernes se cerrarán los cuartos con el Tenerife-Baskonia y el Barcelona-UCAM Murcia. La Copa por fin se pone en marcha este jueves.