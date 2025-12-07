José Ramón Bauzá, conocido y reconocido en Europa como «el padre del SAF», representa al político que marcó las reglas de la sostenibilidad de la aviación moderna a nivel mundial. Bauzá se ha acercado al plató de OKDIARIO para hacer un repaso de los primeros pasos de la aplicación de una normativa pionera en relación con el combustible de aviación sostenible.

Su trayectoria política, desde la presidencia de Baleares hasta el Parlamento Europeo, le permitió liderar durante cinco años las negociaciones de RefuelEU Aviation, la normativa que obliga desde el 1 de enero de 2025 al uso progresivo de combustibles sostenibles en la aviación europea.

Reducción drástica de emisiones

Actualmente, como fundador y presidente de Aviation & Tourism Forum, continúa siendo una voz fundamental en la implementación del SAF, un combustible que promete reducir hasta un 80% las emisiones de la aviación sin modificar la infraestructura existente.

Tras la celebración de la IV jornada Aviation & Tourism Forum, que reunió en Madrid a la industria aeronáutica para acelerar la transición en el transporte aéreo, llega el momento de hacer balance de este encuentro y la puesta en marcha de este cambio progresivo.

Un resultado consensuado

José Ramón Bauzá defendió con convicción, entonces y ahora, que el combustible de aviación sostenible (SAF) se erige como el primer descarbonizador real del sector aéreo, frente a las medidas disuasorias tradicionales que sólo encarecían volar sin reducir realmente emisiones.

Durante casi cinco años de intensas negociaciones en Bruselas, con reuniones que duraban hasta 14 horas, logró consensuar RefuelEU Aviation entre seis grupos políticos, 27 países, tres instituciones europeas y todos los actores de la industria: aerolíneas, petroquímicas, operadores logísticos y fabricantes.

Una medida pionera que cuida al pasajero

El ponente de la normativa explica en esta entrevista para OKGREEN que hasta ahora la reducción de CO₂ en aviación se basaba en impuestos al queroseno o sistemas de compensación de emisiones (ETS), medidas que sólo penalizaban económicamente al pasajero final.

«Con el SAF sí que por primera vez se produce una reducción real, porque se genera un combustible que reduce emisiones por composición química, no por disuasión del uso del avión», afirma.

La normativa establece una calendarización progresiva: 2% obligatorio desde enero de 2025 hasta alcanzar el 70% en 2050. Bauzá reconoce que el SAF es actualmente más caro que el queroseno, pero asegura que esta planificación temporal evitará el impacto en el ticket del pasajero: «Al principio sabíamos que iba a ser más caro, pero con esa calendarización evitábamos el impacto final». La clave está en que a mayor producción y demanda, el precio bajará naturalmente.

Seguridad alimentaria

Sobre la composición del SAF, Bauzá detalla que se produce con materiales de desecho, aceites en desuso y determinadas moléculas vegetales, pero con una condición irrenunciable: «No podíamos permitir que productos vegetales utilizados fueran retirados del uso alimentario. Por ejemplo, se habló de soja, pero no podía afectar al consumo doméstico de las familias». La normativa incluye revisiones periódicas para garantizar trazabilidad y evitar artificialidad en precios.

Participación privada y académica

El foro de Aviación y Turismo, celebrado en Madrid, marca un hito: es la primera edición completamente privada, tras tres años de paraguas parlamentario.

«Me siento más orgulloso de esta cuarta edición porque la participación es 100% del sector privado», explica Bauzá. El foro incorporó una vertical académica con el Instituto de Empresa, donde 20 alumnos seleccionados trabajaron en grupos sobre SAF, compitiendo por los Altitude Awards. «Eran chicos que por primera vez oían hablar de SAF e hicieron trabajos extraordinarios que asombraron a las consultoras», destaca.

Lejos del color político

Bauzá es contundente al afirmar que España debería ser el hub europeo de SAF: «Se dan todas las circunstancias: capacidad productiva de nuestras petroquímicas, energías alternativas, la mejor red aeroportuaria de Europa».

Aunque admite que el país no está implementando incentivos fiscales como Francia, Alemania o Dinamarca, pero mantiene la esperanza: «No es una cuestión de color político, es una cuestión de compromiso con la sostenibilidad».

Sobre incentivos, el expresidente balear defiende la fiscalidad frente a ayudas directas: «Soy más defensor de incentivos fiscales que de ayudas económicas. No hace falta imputar partidas en presupuestos, sino de generar incentivos que permitan inversión sin estar pendiente de si te pagan o no». Insiste en que la seguridad jurídica es fundamental para atraer inversión privada en plantas de producción de SAF.

La gran ventaja del SAF

La gran ventaja del SAF, subraya Bauzá, es que no requiere modificar la ingeniería de los aviones ni los motores ni la red logísitca: «Simplemente, la manguera que sale del depósito de queroseno va a ser sustituida por una de SAF, sin generar sobrecostes de modificación».

Mirando al futuro, Bauzá se muestra optimista: «Estoy convencido de que podríamos alcanzar el 70% antes de 2050 si se cumplen las circunstancias. Creo que es una muy buena ley porque la hemos hecho entre muchos, con consenso político y unanimidad del sector privado».

Puedes ver la entrevista completa a José Ramón Bauzá para OKGREEN en el plató de OKDIARIO a continuación.