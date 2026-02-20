Forrest mete a Baskonia en semifinales cinco años después machacando al Tenerife

El Baskonia volverá a jugar una semifinal de la Copa del Rey cinco años después de hacerlo por última vez, un lustro en el que además se quedó fuera de tres ediciones, tras cargarse al Tenerife en cuartos de final (91-78). No lo tuvo nada fácil, ya que sufrió una reacción canaria que cerca estuvo de ser ganadora, pasando de un 49-33 en el tercer cuarto al empate en el último (66-66).

Trent Forrest (31 minutos en pista) fue el mejor del conjunto vasco con 21 puntos (6/10 en tiros de dos y 9/9 en libres), tres rebotes, tres asistencias y 28 de valoración. Pero cabe destacar las actuaciones de Mamadi Diakité tanto en ataque como en defensa (13 encestes y seis rebotes), la de Radzevicius y, en los minutos finales para romper la eliminatoria, Rodions Kurucs (4/7 en triples) y Markus Howard (ocho dígitos en el último cuarto).

Paolo Galbiati acabó soplando a lo grande las velas por sus 42 años tras el triunfo. Tremenda explosión la suya en su primera temporada como entrenador en el Buesa Arena. El italiano, queridísimo por la afición baskonista, le hace soñar con el título y su equipo ya espera en semifinales al ganador del Barcelona-UCAM Murcia, con el que se cierran los cuartos en el Roig Arena (21:00 horas).

Baskonia llevó el timón durante toda la primera parte. Primero fue gracias a un Diakité que salió enchufado con dos triples y ocho puntos en el primer cuarto. Le dio el relevo Luwawu-Cabarrot ante un Tenerife que se sostenía por el acierto exterior de Bruno Fittipaldo sin su estrella, el imprescindible Marcelinho Huertas (43 años), por lesión.

Baskonia hace sufrir a Tenerife

Los de Galbiati cogían siete puntos de ventaja al cierre del primer cuarto (25-18) y subieron de nivel con un parcial de 11-1 que lideró Forrest con ocho tantos en el segundo cuarto –todos seguidos– para poner la máxima en +16 (42-26) y acabar yéndose al descanso con 12 (45-33) por un acto de compromiso de Rokas Giedraitis en nombre de La Laguna, que estaba viva.

Y tanto que lo estaba. Tenerife despertó y así su afición con un gran regreso a la segunda parte que desató Scrubb anotando un triple y forzando tres tiros libres en la tercera personal de Diakité, todo seguido. Los de Txus Vidorreta se acercaban a sólo un punto con cinco seguidos de Jaime Fernández, otro triple de Fittipaldo y más libres de Scrubb y Tim Abromaitis (54-53).

Kurucs y Howard rompen un final igualado

Baskonia despertó y pegó otro repunte con su quinteto titular, pero la potencia de Tenerife para reengancharse ya era una realidad y el tercer acto concluía dando lugar al último cuarto más emocionante de lo que va de Copa (64-60). Estuvo apretadísimo hasta el minuto 35, en el que los vitorianos lograron recuperar cierta ventaja en una situación, además, muy delicada porque tres de sus espadas, sin contar a Forrest y Kurucs, tenían cuatro faltas: Howard, Luwawu-Cabarrot y Diakité.

Pues sería este último quien provocaría, precisamente, la cuarta de Jaime Fernández para acercar a Baskonia a semifinales con un 2+1. Y más próximo que iba a estar con la calidad de Howard, más suelto al borde de la expulsión que el resto del encuentro, los triples de Kurucs y la velocidad de Forrest. Los de Vitoria se consiguieron escapar hasta el +10 a falta de minuto y medio y ya no había quien les atase en corto (88-78).