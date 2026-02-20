Calderón: «Ojalá lleguen a un acuerdo, la NBA es interesante para los próximos pasos del basket europeo»

José Manuel Calderón (Badajoz, 1981) es leyenda viva del baloncesto y de la selección española y estos días disfruta de la siempre especial Copa del Rey, más si cabe este año en el espectacular Roig Arena, y sobre todo de los reencuentros que ésta trae consigo. Por motivos de agenda no podrá quedarse en Valencia hasta la final, pero ya pudo aprovechar este jueves para abrazarse con Ricky Rubio y el resto de jugadores míticos, ya retirados y ejerciendo en sus nuevas funciones.

También se ha visto con Sergio Scariolo, de quien siempre fue su base favorito. Y en esas, el legendario jugador español atiende a este periódico aprovechando su visita al stand del banco Mediolanum en la fan zone del Roig Arena. Calderón responde a preguntas de actualidad baloncestística y también al asunto del posible desembarco de la NBA en Europa, abogando por la unión entre FIBA y Euroliga.

PREGUNTA: Le veo aquí disfrutando del ambiente único de la Copa del Rey, un torneo que además usted conoce bien, ya que lo ganó en 2004 con Tau Cerámica –ahora Baskonia–.

RESPUESTA: Sí, disfrutando y pasándolo bien. A ver qué nos traen los partidos de esta tarde después de los primeros días.

P: Le veo fino, para saltar a la cancha y jugar.

R: Sigo jugando los sábados por la mañana. Estoy bien, me gusta seguir sano, yendo al gimnasio un poco como todo el mundo. A tope.

P: ¿Qué tal su ya no tan nueva vida en Estados Unidos, en Cleveland (es directivo de los Cavaliers en la NBA)?

R: Muy bien, muy contento y adaptado. Con la facilidad y flexibilidad, dentro de lo que cabe, de poder venir a este tipo de eventos y disfrutar de amigos y buen baloncesto.

P: Se está reencontrando estos días con muchos ex compañeros. El jueves hubo un momentazo tras el Valencia Basket-Joventut Badalona, una conversación a cuatro entre Ricky Rubio, Felipe Reyes, Rudy Fernández y el Chacho Rodríguez. ¿Cómo les ve? ¿Ha hablado con ellos?

R: Bien, cada uno en su rol. Tuve la oportunidad de ver a Ricky y darle un abrazo antes del partido. Disfrutando, cada uno en diferentes estados de trabajo, haciendo cosas nuevas… Es una gozada siempre vernos. Es verdad que tenemos un contacto muy natural y estamos muy unidos desde siempre. Sabemos todo de todo y es bueno vernos en persona, sobre todo los que estamos fuera, que somos los que más nos cuesta.

P: También estaba Scariolo…

R: Sergio, Berni (Rodríguez), Carlos Cabezas, Juan Carlos Navarro… Estamos por aquí bastantes.

P: ¿Cómo ve al Real Madrid de Scariolo?

R: Bien, contra Unicaja jugó muy buen partido, muy serio, posiblemente de los mejores de la temporada que yo le he visto. Me sorprendió incluso, pensaba que iba a ser un partido más igualado, pero estuvieron súper bien tanto en defensa como en ataque.

P: ¿Por qué de su histórica generación en la selección española el único que ha acabado siendo entrenador ha sido Álex Mumbrú?

R: El que menos esperábamos todos. Cada uno tiene sus razones. En mi caso quería un poco más de flexibilidad, es mucho tiempo, y quería dedicar un poco más a mi familia. Quizá por mí fue por ahí, otros han tenido otras ideas.

P: ¿Está cooperando en el proceso de la llegada de la NBA a Europa? ¿Está en conversaciones con Jorge Garbajosa (presidente de FIBA) o ahora con Chus Bueno (nuevo CEO de la Euroliga)?

R: Yo hablo con todo el mundo, pero estoy en otras cosas. Ojalá se llegue a un acuerdo. Ya he dicho que la NBA puede ser muy interesante para los siguientes pasos del baloncesto europeo, vienen de la mano con FIBA. He estado en la NBA, sé cómo se trabaja y puede ser muy positivo para todos.

P: ¿Algún favorito para la Copa?

R: Uf, es muy igualada la Copa. No sé. Valencia juega en casa y eso siempre es interesante, pero juegan contra un Madrid que demostró estar a muy buen nivel. No te sabría decir un favorito.

P: Por la situación actual de la Liga, Real Madrid primero y Valencia segundo, también ha sido las dos últimas finales de torneo ACB… ¿Es el partido de la Copa?

R: Yo creo que los partidos de la Copa son todos. Es lo bueno que tiene. Todo mola, pero están jugando los dos equipos muy bien, es una semifinal. Tienes que ganar a todos, da igual en qué momento. Veremos qué pasa. Puede haber otras sorpresas. Todo está más igualado de lo que parece.

P: Usted ha sido base. ¿Qué le parecen los del Real Madrid? ¿Le está impresionando Théo Maledon?

R: Se complementan muy bien. Son muy diferentes los tres, eso es lo positivo. Es lo bueno que te da, poder jugar a diferentes ritmos.