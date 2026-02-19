Scariolo: «La defensa encarriló el partido y nos hemos ganado el derecho a tener un día de descanso»

Sergio Scariolo atendió a los medios de comunicación tras la paliza del Real Madrid contra Unicaja Málaga en los cuartos de final de la Copa del Rey (100-70). El italiano, acompañado de Gaby Deck, MVP en su primera actuación en el torneo, quiso resaltar el gran nivel defensivo de su equipo más allá de las invidualidades como Trey Lyles y Théo Maledon que, según él, vivirán su «bautizo de fuego» este sábado en semifinales ante el Valencia Basket en el Roig Arena (21:00 horas).

«Ha sido importante que hayamos recuperado la eficiencia física de todos los jugadores, cuando no la tenemos, estamos más sujetos a altibajos de rendimiento. Hoy hemos estado bastante bien físicamente todos para poder defender cada uno y de esta manera poder competir contra un rival muy bueno. Hace unos días nos había puesto en grandes apuros. La posibilidad de haber llegado aquí con todos los jugadores que tenían que llegar en rotación», comenzó.

«El esfuerzo de los jugadores ha permitido repartir los minutos y al final es cierto que nos hemos ganado el derecho a tener un día de descanso, descanso activo. Que todo el mundo haya terminado sano y no sobrecargado es importante», aseguró. Scariolo también repasó el hundimiento de Unicaja: «Ha venido con problemas físicos. Nosotros hemos puesto el partido en un plano de intensidad muy alto. Han fallado algún tiro que les ha quitado confianza. Yo, si fuera ellos, no me angustiaría demasiado. A veces pasan estas noches, hay que pasar página y mirar a lo siguiente».

«Lo que ha ido encarrilando el partido ha sido la prestación defensiva de cada uno. Luego ha habido momentos en que ha anotado uno y otro. El sábado será el bautizo de bueno, pero son experiencias que le vendrán muy bien. Luego vendrá la Euroliga, los play off… todas esas experiencias le servirán y estoy convencido de que la del sábado va a ser una toma de conocimiento de qué es la tensión competitiva de una Liga de nivel tan alto como la ACB», afirmó.

Scariolo y Deck toman la palabra

«Valencia es un equipo buenísimo. Si miras los rankings de la ACB ves cómo están arriba en todo. Tendrán un apoyo tremendo por parte de todo su público. La afición va a por todas. Podemos pensar en plantear en estar a la altura y competir contra ellos, veremos si lo conseguimos», dijo Scariolo sobre el encuentro del sábado.

También habló de Sergio Llull, que batió el récord de minutos en la Copa: «Está a la altura de poderlo hacer, la titularidad no hay que tenerla muy en cuenta. Con su capacidad mental lleva su preparación a cotas tan altas que es un poco contagioso para sus compañeros. Le ven tan atento y preparado que es un liderazgo contagioso al margen de lo que todo el mundo dice de él y que no quiero repetir como topicazo.

«Contentos por la victoria, desde el minuto uno hemos estado muy bien, concentrados. Este es el camino si queremos pelear por la Copa», afirmó por su parte el argentino. «No sé si nos ha sorprendido, repito que hemos estado muy bien nosotros de principio a fin. Ese era el camino porque sabíamos que era un equipo muy bueno», añadió. «La rivalidad con el Valencia es sana, un buen rival que juega aquí con su gente. Intentaremos dar el máximo y estar igual el sábado», finalizó.