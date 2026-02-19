Baloncesto
Real Madrid vs Unicaja | Resultado y cómo va el Real Madrid en el partido de Copa del Rey en directo
Sigue en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del Real Madrid de baloncesto - Unicaja Málaga de la Copa del Rey
Este Real Madrid - Unicaja de Málaga es de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto
El Roig Arena, en Valencia, será el escenario donde se dispute toda la Copa del Rey de baloncesto
1Q - 0:00
Real Madrid 28 – 12 Unicaja de Málaga
¡¡Termina el primer cuarto en el Roig Arena!! Siguió fallando un Unicaja que no consigue meterse en el partido porque no están nada acertados arriba. Abalde tuvo dos tiros libres y sólo metió el primero. Cerró Lyles el primer cuarto con un triple sobre la bocina.
1Q - 1:00
Real Madrid 24 – 12 Unicaja de Málaga
Triiiiple de Lyles para volver a distanciar al Real Madrid. Contragolpe y Maledon mete de dos.
1Q - 2:00
Real Madrid 19 – 12 Unicaja de Málaga
Ahora los dos tiros libres fueron para Garuba, que falló el primero y metió el segundo. Contragolpe del Real Madrid y mete de dos Abalde.
1Q - 3:00
Real Madrid 16 – 12 Unicaja de Málaga
Otra vez Tavares bajo el aro. Triiiple de James Webb. Theo Maledon tuvo dos tiros libres y los encestó ambos.
1Q - 4:00
Real Madrid 12 – 9 Unicaja de Málaga
Rebote que agarra James Webb y lo manda para adentro. Balcerowski aprovechó otro rebote para seguir acercándose en el marcador.
1Q - 5:00
Real Madrid 12 – 5 Unicaja de Málaga
Canasta de dos de Mario Hezonja. Otros dos tiros libres para Tavares y esta vez ambos acabaron dentro. Tapón de Tavares, que está siendo de los mejores en este arranque de encuentro.
1Q - 6:00
Real Madrid 8 – 5 Unicaja de Málaga
Machacó Tavares tras recoger un rebote de un intento que el mismo falló. Webb consiguió romper la mala racha del Unicaja.
1Q - 7:00
Real Madrid 6 – 3 Unicaja de Málaga
Sigue muy fallón el Unicaja Málaga en este arranque de partido. Tuvo dos tiros libres Tavares y el caboverdiano sólo metió el segundo.
1Q - 8:00
Real Madrid 5 – 3 Unicaja de Málaga
Es Sergio Llull el primer jugador del Real Madrid en encestar y recortar distancias. Triiiiple de Hezonja para remontar.
1Q - 9:00
Real Madrid 0 – 3 Unicaja de Málaga
Dos intentonas del Real Madrid y ambas falladas. Perry respondió con un triple para inaugurar el marcador en el Roig Arena.
1Q - 10:00
¡Comienza el Real Madrid – Unicaja de Málaga!
Arranca este partidazo de cuartos de final de la Copa del Rey. La primera posesión es para el Real Madrid.
Quintetos iniciales
Ya conocemos los quintetos de ambos equipos
- Real Madrid: Campazzo, Llull, Deck, Hezonja, Tavares.
- Unicaja de Málaga: Perry, Duarte, Barreiro, Webb, Balcerowski.
¡5 minutos!
No falta nada para que comience este partidazo entre el Real Madrid y el Unicaja de Málaga de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto.
La previa
Aprovechamos este ratito que falta para que empiece el partido de cuartos de final de la Copa del Rey para dejarte la mejor previa del Real Madrid – Unicaja de Málaga.
A qué hora es el Real Madrid – Unicaja
Recordamos que este partidazo de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto Real Madrid – Unicaja de Málaga comenzará a las 21:00 horas.
Sergio Scariolo
El ex seleccionador nacional lleva poco tiempo en el club blanco pero ha demostrado haber dado con la tecla. El tiempo da la razón a Scariolo.
Usman Garuba
El jugador del Real Madrid atendió a los medios de comunicación y ha hablado sobre la importancia de la llegada de Sergio Scariolo al banquillo del club merengue. Las palabras de Garuba.
El Valencia Basket, a semifinales
El equipo anfitrión consiguió ganar 95-84 al Joventut y ya está en semifinales. Su rival será el Real Madrid de baloncesto o el Unicaja de Málaga.
Alberto Abalde
El jugador del Real Madrid de baloncesto concedió una entrevista a OKDIARIO y desveló sus intenciones de futuro en el cuadro blanco. Las declaraciones de Alberto Abalde.
Dónde ver por TV el partido del Real Madrid hoy
Recordamos que este Real Madrid de baloncesto – Unicaja de Málaga se podrá ver en directo por televisión a través de Dazn. En DIARIO MADRIDISTA te contamos gratis y en vivo online todo lo que suceda en el Roig Arena.
Todo preparado
Falta una horita para que comience este emocionante partido de cuartos de final de la Copa del Rey entre el Real Madrid de baloncesto ante el Unicaja.
El Real Madrid y el Unicaja de Málaga están preparados para ofrecer un auténtico partidazo en el Roig Arena en este choque de los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto. Los de Sergio Scariolo y el combinado andaluz no tienen margen de fallo si quieren estar en las semifinales, por lo que ambos garantizan un gran espectáculo en este duelo que cerrará la jornada del jueves. Te contamos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del Real Madrid de baloncesto – Unicaja de Málaga.
Real Madrid de baloncesto – Unicaja de Málaga, en directo
La Copa del Rey de baloncesto
Por delante tenemos una apasionante Copa del Rey de baloncesto que, sin duda, va a ser una de las más emocionantes de los últimos años. Estos cuartos de final lo han abierto el anfitrión, el Valencia Basket, frente al Joventut y la jornada de hoy la cierran el Real Madrid y el Unicaja de Málaga. Los ganadores de estos duelos se verán las caras en las semifinales. La otra semifinal está guardada para los ganadores de dos encuentros apasionantes como son el Baskonia – CB Tenerife y el Barcelona – UCAM de Murcia. Las semis se disputarán el sábado y la gran final está reservada para el domingo.
Volverse a ver las caras
Ahora mismo el Real Madrid de baloncesto es el líder de la Liga Endesa y los de Sergio Scariolo llegan cono grandes favoritos para llevarse el triunfo en esta frenética Copa del Rey que tenemos por delante. Hay que tener en cuenta que el pasado domingo el cuadro de Chamartín ya jugó contra el Unicaja de Málaga, su rival hoy en los cuartos de final. Los madridistas ganaron 92-96 en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Además, hay que recordar que la final de este torneo del año pasado enfrentó a estos dos clubes y fueron los andaluces los que levantaron el título, así que los de Concha Espina buscan la revancha.
Partidazo en el Roig Arena
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado y minuto a minuto de este emocionante Real Madrid de baloncesto – Unicaja de Málaga que corresponde a los cuartos de final de la Copa del Rey. Estos dos equipos lo darán todo en el Roig Arena, donde a lo largo del fin de semana se vivirá un auténtico ambientazo y una fiesta nacional de este deporte con ocho aficiones entregadas para animar a los suyos a conseguir el trofeo.
2Q - 10:00
¡Comienza el segundo cuarto!
En marcha de nuevo este partido de cuartos de final de la Copa del Rey en el que el Real Madrid de baloncesto está arrasando.