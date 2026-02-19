Real Madrid vs Unicaja | Resultado y cómo va el Real Madrid en el partido de Copa del Rey en directo

El Real Madrid y el Unicaja de Málaga están preparados para ofrecer un auténtico partidazo en el Roig Arena en este choque de los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto. Los de Sergio Scariolo y el combinado andaluz no tienen margen de fallo si quieren estar en las semifinales, por lo que ambos garantizan un gran espectáculo en este duelo que cerrará la jornada del jueves. Te contamos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del Real Madrid de baloncesto – Unicaja de Málaga.

Real Madrid de baloncesto – Unicaja de Málaga, en directo

La Copa del Rey de baloncesto

Por delante tenemos una apasionante Copa del Rey de baloncesto que, sin duda, va a ser una de las más emocionantes de los últimos años. Estos cuartos de final lo han abierto el anfitrión, el Valencia Basket, frente al Joventut y la jornada de hoy la cierran el Real Madrid y el Unicaja de Málaga. Los ganadores de estos duelos se verán las caras en las semifinales. La otra semifinal está guardada para los ganadores de dos encuentros apasionantes como son el Baskonia – CB Tenerife y el Barcelona – UCAM de Murcia. Las semis se disputarán el sábado y la gran final está reservada para el domingo.

Volverse a ver las caras

Ahora mismo el Real Madrid de baloncesto es el líder de la Liga Endesa y los de Sergio Scariolo llegan cono grandes favoritos para llevarse el triunfo en esta frenética Copa del Rey que tenemos por delante. Hay que tener en cuenta que el pasado domingo el cuadro de Chamartín ya jugó contra el Unicaja de Málaga, su rival hoy en los cuartos de final. Los madridistas ganaron 92-96 en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Además, hay que recordar que la final de este torneo del año pasado enfrentó a estos dos clubes y fueron los andaluces los que levantaron el título, así que los de Concha Espina buscan la revancha.

Partidazo en el Roig Arena

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado y minuto a minuto de este emocionante Real Madrid de baloncesto – Unicaja de Málaga que corresponde a los cuartos de final de la Copa del Rey. Estos dos equipos lo darán todo en el Roig Arena, donde a lo largo del fin de semana se vivirá un auténtico ambientazo y una fiesta nacional de este deporte con ocho aficiones entregadas para animar a los suyos a conseguir el trofeo.