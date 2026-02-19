El Real Madrid ya sabe lo que le espera en el Roig Arena: pitos desde el debut con Unicaja

La afición de Unicaja y parte de la del Valencia Basket que se quedó al otro partido del jueves abuchearon al equipo blanco

Nada nuevo. El Real Madrid sabía lo que le esperaba en Valencia, un ambiente hostil en el Roig Arena desde el debut en cuartos de final este jueves contra Unicaja Málaga. La afición del cuadro andaluz, congregada en su mayoría en uno de los fondos, pitó durante la presentación de los blancos, abucheos a los que se sumó parte de la afición del Valencia Basket que se quedó al segundo partido de la primera jornada de la Copa del Rey tras la victoria contra Joventut de Badalona.

