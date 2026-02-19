El Valencia amarga el heroico regreso de Ricky: el anfitrión espera al Real Madrid en ‘semis’ de Copa

El Valencia Basket amargó el heroico regreso de Ricky Rubio a la Copa del Rey 15 años después, venciendo a Joventut Badalona en un partido inaugural más igualado de lo que reflejó el marcador final (95-84). El anfitrión del torneo ya espera al Real Madrid en las semifinales del Roig Arena. El acierto taronja, por poco, superó al de la Penya y eso, al fin y al cabo, decidió una eliminatoria de cuartos (30/70 – 26/75 en tiros y 21/27 – 21/25 en libres) que fue una colección de intentos por parte de ambos equipos.

El apartado de rebotes también estuvo equilibrado (42-40), así como el de asistencias (16-14), por lo que el factor diferencial fue el estilo coral del Valencia, con cuatro jugadores en dobles dígitos anotadores (cinco en el Joventut). Jean Montero fue el mejor con 19 puntos, cuatro rebotes, tres asistencias y 23 de valoración, mientras que Brancou Badio (21 tantos), Jaime Pradilla (15) y Nate Reuvers (10) le acompañaron en ataque.

Cameron Hunt (24 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias) fue la ilusión de un Joventut en el que Ricky hizo de todo. Se notó su falta de fe al buscar canasta (2/12 en tiros), halló el recurso de las faltas (7/7 en libres y 11 puntos) y su veteranía le llevó a liderar al conjunto catalán desde el rebote (ocho) y los pases que nadie más ve (siete).

El comienzo de partido se le atascó tanto a Valencia como a Joventut. Primero fueron los de Pedro Martínez quienes llevaron la iniciativa, pero la Penya aprovechó un bloqueo de ideas de los taronja para coger ventaja con un parcial de 2-13 y nueve puntos de Cameron Hunt en el primer cuarto (dos triples).

Joventut asusta al Valencia en el inicio

El Valencia encontró el alivio gracias a la habilidad de Montero para generar faltas y la recuperación del acierto exterior con Sergio De Larrea y Braxton Key, aunque Ricky Rubio respondía forzando también dos faltas que mantenían un buen colchón para Badalona.

El esfuerzo de los catalanes se vio frustrado por la velocidad para atacar de los locales y la aparición de Darius Thompson y Kameron Taylor con dos grandes canastas que igualaban el partido al final del primer cuarto (22-23). Cinco tantos seguidos de Montero agrandaban el parcial al 10-0 hasta que Hakanson lo cortó con su primer triple, que volvía a equilibrar la contienda.

Fue a partir del ecuador del segundo cuarto cuando ambos equipos se soltaron y afloraron jugadas rápidas con triples de Badio y Pradilla para Valencia y dos seguidos de Adam Hanga para Joventut. El ritmo volvió a bajar y, en contraposición de su estilo de juego frenético, los de Martínez se hicieron con el dominio. También porque la Penya perdonó varios tiros abiertos, dos de Henri Drell en la misma jugada.

Dani Miret lo paraba a 40 segundos del descanso con la máxima de 12 puntos para el Valencia tras un parcial de 10-0. Al término de la primera parte, Joventut se veía obligado a una hazaña (46-34). El guion de partido no dejaba de ser el esperado y, una vez cumplido, el equipo anfitrión intentó sentenciarlo desde los primeros compases de la segunda mitad.

Final aciago tras la acción

Un triple de Taylor puso el 51-34, pero el resurgir de Joventut iba a ser heroico, pasando a reducir la desventaja hasta el 55-48 con nueve puntos seguidos de Hunt y tres libres forzados por Ricky. El duelo se calentó y los de Badalona se aprovechaban de la escasez de ideas del Valencia, recortando más la distancia mediante la veteranía de Ante Tomic y Rubio.

Hakanson, que venía de anotar un triple crucial para Joventut, cortocircuitó a falta de un segundo, cometiendo una falta absurda sobre Badio sin opción de tiro y el Valencia mandaba por siete puntos al término del tercer cuarto (67-60). La potencia de ambos conjuntos desató un bonito último acto en el que los taronja trataban de romper sin éxito el choque definitivamente.

Los triples de Kraag y Hanga le impedían hacerlo, aunque Reuvers, a falta de ocho minutos, ponía tierra de por medio con su segunda canasta de tres (74-66). Joventut volvía replicando con otra del escolta holandés y el Valencia sentenció por fin con un parcial de 10-2 liderado por Padrilla con dos triples del español y otro de Badio.