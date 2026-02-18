Abalde: «Si fuera por mí estaría toda la vida en el Real Madrid»

Alberto Abalde (1995, Ferrol) afronta a sus 30 años el momento más importante de su carrera. El alero del Real Madrid se hizo con un puesto en el quinteto titular la pasada temporada y ni los múltiples cambios en la sección de baloncesto, sobre todo la llegada al banquillo de Sergio Scariolo, le han impedido seguir siendo titularísimo.

El gallego se abre con este periódico antes de la Copa del Rey en el Roig Arena de Valencia, donde espera Unicaja Málaga en cuartos de final, cuenta cómo ha afrontado algunos momentos difíciles en su carrera, como perderse el pasado Eurobasket, y asegura que ve una vida entera en blanco tras vestir su camiseta en más de 300 partidos. Además, valora positivamente la presencia en el día a día de algunas de las mayores leyendas del club.

PREGUNTA: La última vez que hablamos fue en la Final Four de la Euroliga en Berlín, hace casi dos años. ¿Cómo le ha cambiado la vida desde entonces, no sólo deportiva, sino también personalmente?

RESPUESTA: ¡Sí! Lo que más destacaría ahora es mi hija Adriana, que ese sí que es el cambio más grande y lo más bonito que me ha pasado en la vida. Y a nivel deportivo fue un largo camino, lleno de momentos y trabajo. Muy contento de todo lo que he vivido, de las cosas que he conseguido. Durante toda mi carrera, pero sobre todo en mi etapa en Madrid, ha habido momentos diferentes, pero siempre me he agarrado al trabajo, a nunca bajar los brazos y encontrar una ventana por la que meterme para ser y sentirme importante. En la última época me he sentido un jugador que mis compañeros valoran mucho y trabajo para ser una pieza importante para el equipo y sumar. Muchas veces mi rol es ajustarme a lo que le haga falta y yo soy muy feliz haciéndolo.

P: Se afianzó como titular la pasada temporada con Chus Mateo y se ha mantenido con Scariolo. ¿El verano pasado temió por perder su estatus con tantos cambios en el equipo?

R: La verdad es que he aprendido durante todos estos años a no pensar mucho. Adaptarme, estar presente en el día a día, gestionar también los momentos malos cuando vienen, que vienen siempre, y seguir trabajando. Nunca dejarte ir, creo que eso es clave. Y yo estoy disfrutando. Disfruto de todos los momentos. Disfruté muchísimo la temporada pasada y esta estoy disfrutando también y todo lo que vendrá, pues serán retos, así que muy bien. Estoy muy contento, pero después durante las temporadas hay momentos de forma en los que uno se siente mejor, otros peor, unos en los que se juega más y otros en los que juego menos, pero yo me siento importante para el equipo y estoy preparado para poner a disposición del equipo lo que haga falta.

P: En los malos momentos, ¿cómo lleva las críticas? ¿Hace mucho caso a las redes sociales o a los medios de comunicación en general?

R: La verdad es que no. Si te soy sincero, no hago mucho seguimiento. No sé ni si cuando va bien hablan muy bien o si cuando va mal hablan muy mal. No tengo ni idea. No tengo Twitter (ahora X), tengo mi Instagram, que cuelgo alguna foto y sigo amigos y demás, pero no estoy muy al día. Estoy un poco ausente de todo eso.

P: Ahora viene la Copa. Quiero que nos cuente cómo llega usted y también cómo ve al equipo. Scariolo insistía antes de la Supercopa en un plan a medio-largo plazo para que el equipo fuese encontrando poco a poco su mejor nivel sin descuidar el ámbito físico. Llegan casi todos a Valencia al 100%, también usted, que empezó la temporada algo tocado.

R: Sí, el equipo ha hecho un proceso de crecimiento. Somos conscientes de que aún tenemos margen, pero ahora llega un momento muy importante de la temporada, como siempre. Todo el mundo está preparado para sumar al equipo y es un ‘break’ de ese proceso que seguimos y en el que hemos tenido momentos complicados y también muy buenos. Últimamente hemos sufrido unas cuantas derrotas fuera de casa, pero eso, cuando llega la Copa, queda un poco apartado y ahora nos enfocamos únicamente en el Unicaja, que es lo único que cuenta.

Son cuatro días que todo puede pasar, pero sólo cuenta el primero. Tenemos un rival muy duro, nos hemos enfrentado dos veces a ellos, recientemente el último partido también. Sabemos que es un equipo muy bueno y peligroso. Ha cambiado piezas respecto a los últimos años, pero los nuevos son todos muy buenos. Mantienen un estilo de juego con Ibon Navarro, su entrenador, y va a ser una guerra.

P: Dijo Scariolo al acabar el partido que estaba condicionado porque a los cuatro días tenían el siguiente. ¿Creen que si el Unicaja rebaja el porcentaje de acierto también bajan sus opciones, o piensan en otros flancos por los que pueden hacer daño?

R: Sergio lo dice porque a veces el calendario es caprichoso. Tienes un partido tan importante como el del jueves y justo te toca el partido de antes. Ningún equipo quiere enseñar todas sus cartas y están todos los jugadores pensando en el jueves, pero el Unicaja hizo muy buen partido. En la primera parte tuvieron un acierto espectacular y es lo que nos tenemos que esperar: el mejor Unicaja. Es lo que tenemos que tener en mente el jueves: el máximo acierto de ellos y todas sus armas generando y siendo efectivas.

P: No es por jugar a ser adivino, pero si se da lo que la gente espera, un Valencia Basket-Real Madrid en semifinales puede ser una auténtica fiesta.

R: El sábado queda muy lejos… Siento no darte mucha respuesta porque sólo pensamos en el jueves. Luego lo que pueda pasar o venir ya lo veremos.

P: Usted ya lleva unos años aquí (esta es su sexta temporada), su contrato acaba en verano de 2027… ¿Se ve toda una vida en blanco?

R: Hombre, ojalá. Yo estoy súper feliz aquí. Llevar este escudo y vestir esta camiseta es lo máximo. Para mí, cada día que salgo a jugar y que escucho, cuando estamos en casa, el himno y veo la camiseta que llevo es la máxima exigencia y ganas de dar lo mejor de uno mismo. Si fuera por mí, estaría toda la vida aquí.

P: Usted es español y en la directiva hay muchas leyendas nacionales y del club: Chacho Rodríguez, Rudy Fernández, Felipe Reyes, en unos años podría estar Sergio Llull… ¿Eso a usted le ayuda o le presiona?

R: Ayuda un montón. He tenido la suerte de compartir vestuario con los cuatro. A Sergio no lo metamos ahí, aunque ya es una leyenda viva y en activo. Tanto Chacho como Felipe y Rudy son jugadores que han dado tantos éxitos al Real Madrid, al baloncesto español… Han marcado junto a otros una generación irrepetible en la que todos nos hemos fijado mientras hemos ido creciendo, y el hecho de que estén ahora en la directiva de la sección aporta una visión espectacular. Es gente que ha estado en la pista y ha vivido partidos como el que vamos a jugar el jueves muchas veces. Están muy a disposición de nosotros en el día a día. Es fantástico tenerlos.

P: Déjeme recordar su canasta ganadora del pasado domingo al final del tercer cuarto en el Carpena. ¿Eso se puede repetir al término de un partido siendo usted el protagonista?

R: Eso son situaciones que se dan durante los partidos. Ojalá vivir un momento así, me encantaría, por supuesto.

P: De cara a la Copa, contando con usted, ¿quién cree que llega en el mejor momento?

R: A nivel de equipo, todo el mundo está preparado. No es todo cierto lo que te voy a decir, pero en la Copa da igual cómo llegues y los otros equipos también. Es un momento en el que todo el mundo va a dar su máximo, pese a venir con más o menos acierto y sensaciones. Veo a todos mis compañeros súper preparados y concienciados para sumar. Verlos tan bien me da a mí mucha confianza y yo también personalmente estoy muy motivado y preparado para ayudar en lo que haga falta.

P: Hay uno de ellos cuya cuenta de Tik Tok lo está petando. Es Mario Hezonja y la suya es una de las caras más frecuentes en sus vídeos.

R: Me ha enseñado alguno, tenemos muy buena relación. Todo el vestuario, somos una familia. Compartimos muchísimos momentos juntos, muchos viajes, pasamos muchas horas juntos y tenemos muy buen rollo y ahí se ve bastante bien.

P: Desde fuera, el vestuario transmite unión y ser muy sano. ¿Eso lo ha inculcado Scariolo o venía heredado de la época anterior, pese a haber muchas caras nuevas?

R: Es mi sexta temporada aquí y siempre hemos tenido un vestuario espectacular. Me sorprendió incluso a mi llegada a un club tan grande, con tantas estrellas. Aquí realmente somos una familia. Este año, que sí que ha habido más cambios, toda la gente que ha venido son personas espectaculares. Hemos fichado muy buenos jugadores, pero muy buena gente. Hemos conseguido hacer un muy buen grupo, muy sano, como dices. A veces bromeamos con eso, pero es que pasamos más tiempo juntos que en casa con nuestra familia. En los momentos difíciles o que vienen mal dadas, eso es un factor diferencial. Es muy importante el vestuario que tenemos.

P: Imagino que uno de los momentos del pasado año fue cuando se quedó fuera del Eurobasket por una lesión. Era un torneo que le haría muchísima ilusión. A raíz de eso, ¿el nuevo seleccionador le ha dado su confianza o le ha dicho si va a ser importante para él en el futuro de España?

R: Con la selección tengo una relación de amor-odio porque he tenido bastante mala suerte con las lesiones en los veranos. Ya en el anterior también tuve que parar porque acabé jugando la temporada con una lesión en el tendón de la rodilla y necesitaba tiempo, pero era acabar la temporada e ir. El pasado verano tuve esa lesión muscular, hace tres o cuatro años una lesión larga en el pie…

Estuve en los Juegos Olímpicos de Tokio y tenía ilusión por ir a otro torneo importante con la selección española y no se ha podido dar por las circunstancias. Hay veces que es así. Con estas temporadas tan largas que tenemos, expones el cuerpo a una carga brutal y de repente te dice ‘stop’. Y no te deja seguir. Ojalá en el futuro estos años pueda disfrutar en la selección y aportar, pero esa oportunidad te la da el presente y hacer bien las cosas con tu club. Eso es en lo que me focalizo.

P: He visto que estaba Hugo González por aquí de visita. ¿Qué les ha contado y qué le está pareciendo su explosión en Boston?

R: Ha venido por aquí a saludarnos, a pasar unos días por el tema del All Star. Le he visto muy bien, muy contento. Le vamos siguiendo, es verdad que con este calendario no me da tiempo a ver muchos partidos, pero sé que le está yendo muy bien y está teniendo un rol y una importancia en los Celtics que se la han dado desde el inicio y eso no es nada fácil allí.

Me alegro un montón porque es un chaval espectacular, aparte del pedazo de jugador que va a ser en el futuro. Está teniendo impacto desde el principio y está muy contento allí. La experiencia también a nivel vital es importante y eso es lo que nos ha estado contando: cómo es su vida allí, quién está allí con él… Desearle lo mejor a Hugo y que le vaya genial.

P: Por último, haga una promesa si el Real Madrid gana la Copa.

R: Soy malísimo para estas cosas. Cuando ganemos la Copa, estaremos pensando en lo siguiente, que será sumar en Euroliga para meternos en el play off, luchar por la Final Four y luego vendrá la Liga Endesa y esto no para. Pocas promesas podemos hacer más que darlo todo en la pista, competir e intentar llevarnos esta Copa.