Dónde se juega la Copa del Rey de baloncesto 2026: en qué pabellón a se disputan todos los partidos

La Copa del Rey de baloncesto está a la vuelta de la esquina y ya se preparan los últimos preparativos para dar el pistoletazo a la edición del 2026 del trofeo nacional. Un total de ocho equipos, entre los que destacan Real Madrid, Barcelona, Valencia Basket o UCAM Murcia, entre otros, lucharán del jueves 19 de febrero al 22 del mismo mes para lograr el ansiado título en el impresionante y novedoso feudo valenciano. Descubre dónde se disputa y en qué cancha se juega la Copa del Rey de baloncesto 2026.

Unicaja, Real Madrid, Barcelona, Valencia Basket, Baskonia, UCAM Murcia, La Laguna Tenerife y Joventut. Sólo puede quedar uno. Todos estos conjuntos lucharán por conseguir el ansiado título de la Copa del Rey este próximo fin de semana en tierras valencianas. Este próximo jueves 19 de febrero arrancará la competición con los enfrentamientos de cuartos de final. El choque por el título se disputará días más tarde, concretamente, el 22 de febrero, a partir de las 19:00 horas.

👀 Miradas puestas en la Copa. pic.twitter.com/E5SRfV7mSy — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) February 17, 2026

Enfrentamientos y horarios

Ya se conocen los horarios y los enfrentamientos de la Copa del Rey de baloncesto 2026. La competición la inaugurará el Valencia Basket, que jugará en casa enfrentándose al Joventut, el próximo jueves 19 a partir de las 18:00 horas. A partir de las 21:00 horas, el Real Madrid entrará a escena y se enfrentará al Unicaja, en el mismo escenario, a partir de las 21:00 horas.

Para el viernes 20, Baskonia y La Laguna Tenerife están citados para medir sus fuerzas a partir de las 18:00 horas y, por último, el Barça y UCAM Murcia cerrarán la eliminatoria de cuartos de final a partir de las 21:00 horas.

Jueves 19 (cuartos de final)

Valencia Basket – Joventut. 18.00 horas.

Real Madrid – Unicaja. 21.00 horas.

Viernes 20 (Cuartos de final)

Baskonia – La Laguna Tenerife. 18.00 horas.

Barça – UCAM Murcia. 21.00 horas.

Sábado 21

Semifinal 1 (VAL-JOV vs RMA-UNI). 18.00 horas

Semifinal 2 (BAS-TEN vs BAR-MUR). 21.00 horas.

Domingo 22 Final. 19.00 horas.

En qué ciudad se juega la Copa del Rey de baloncesto 2026 y en qué cancha

La capital del Turia, Valencia, se convertirá desde el próximo día 19 al 22 de febrero en la gran sede de la Copa del Rey de baloncesto 2026. Cuatro días de pura emoción y alegría, que se convertirán en una auténtica fiesta del deporte con una gran ‘Fan Zone’ completamente gratuita con música en directo, muchas actividades y ambiente festivo para todos los aficionados que se presenten en dicha ubicación para disfrutar de un ambiente único.

¿En qué estadio se disputará? En el impresionante Roig Arena, casa del Valencia Basket. Es un pabellón cubierto multiespacio y multiusos que está ubicado en la misma ciudad de Valencia y fue inaugurado durante el pasado mes de septiembre del 2025. El pabellón dispone de una capacidad de hasta 15.600 espectadores en partidos de baloncesto y de hasta 20.000 seguidores en conciertos con escenario 360º. Un escenario idóneo para que los amantes del baloncesto puedan disfrutar de la edición del 2026 de la Copa del Rey de baloncesto.