La Copa del Rey de baloncesto: fechas, cuadro, equipos, horario de todos los partidos…

El basket español llega a una de sus fechas cumbre del calendario. La Copa del Rey de baloncesto se abre paso entre la Liga Endesa y la Euroliga para brindar cuatro días de partidos eliminatorios en los que nunca falta la emoción y las sorpresas. Los ocho mejores equipos de la primera vuelta en la competición doméstica se reúnen en una sede única en la que se disputarán un total de siete partidos: cuatro en cuartos, dos semifinales y la gran final.

Un torneo al que llega como vigente campeón Unicaja. El equipo malagueño se impuso en la pasada final de Copa del Rey al Real Madrid, líder del palmarés copero. Unicaja luchará por revalidar el título, algo que no consiguió en 2024 tras imponerse también en la edición del 2023. El conjunto blanco, por su parte, buscará distanciarse en el palmarés de la Copa de un FC Barcelona al que supera en dos títulos.

Cuándo empieza la Copa del Rey de baloncesto

Los aficionados de los ocho equipos participantes -y del baloncesto español en general- apuran los días para el inicio de la Copa del Rey 2026. El torneo comenzará el jueves 19 de febrero a las 18:00 horas, por lo que no restan muchas horas de espera. Los cruces se conocieron el 26 de enero, motivo por el cuál todos ellos saben a lo que se enfrentan desde hace semanas. La Copa del Rey se extenderá hasta el domingo 22 de febrero, con partidos en juego a lo largo de los cuatro días de competición.

Dónde se juega la Copa del Rey de baloncesto 2026

El Roig Arena de Valencia será el escenario de la Copa del Rey 2026 y repetirá en 2027. El pabellón que acoge los partidos como local de Valencia Basket fue inaugurado el pasado año y es uno de los más modernos de Europa. Cuenta con un aforo de 15.600 espectadores para los partidos de baloncesto que celebra, pudiendo ampliar su capacidad por encima de las 20.000 personas para conciertos y otros espectáculos. Las aficiones de los ocho equipos participantes se reunirán en las gradas del Roig Arena para disfrutar de una de las citas clave del baloncesto español.

Qué equipos juegan la Copa del Rey de baloncesto 2026

La Copa del Rey de baloncesto 2026 reúne a los ocho equipos mejor clasificados durante la primera vuelta de la Liga Endesa. No siempre es así, ya que el equipo anfitrión cuenta con billete garantizado para la Copa si no entra entre los ocho primeros. El buen hacer liguero del Valencia, segundo clasificado, hace que se respete el orden clasificatorio para el torneo. Además del anfitrión, otros siete equipos completan el cuadro: Real Madrid, FC Barcelona, Baskonia, UCAM Murcia, Unicaja, La Laguna Tenerife y Joventut de Badalona.

Horario y fechas de los partidos de la Copa del Rey de baloncesto

El torneo copero arranca el jueves 19 de febrero, a las 18:00 horas de la España peninsular, con la disputa del primer duelo de cuartos de final. La Copa del Rey se extenderá durante el resto de la semana, culminando con la gran final en el Roig Arena del domingo 22; a las 19:00 horas. Este es el calendario completo de la competición:

Valencia Basket – Joventut (cuartos) : jueves 19, 18:00 horas.

: jueves 19, 18:00 horas. Real Madrid – Unicaja (cuartos) : jueves 19, 21:00 horas.

: jueves 19, 21:00 horas. Baskonia – Tenerife (cuartos) : viernes 20, 18:00 horas.

: viernes 20, 18:00 horas. Barcelona – UCAM Murcia (cuartos) : viernes 20, 21:00 horas.

: viernes 20, 21:00 horas. Semifinal 1 : Ganador Valencia Basket-Joventut vs. Ganador Real Madrid-Unicaja: sábado 21, 18:00 horas.

: Ganador Valencia Basket-Joventut vs. Ganador Real Madrid-Unicaja: sábado 21, 18:00 horas. Semifinal 2 : Ganador Baskonia-Tenerife vs. Ganador Barcelona-UCAM Murcia: sábado 21, 21:00 horas.

: Ganador Baskonia-Tenerife vs. Ganador Barcelona-UCAM Murcia: sábado 21, 21:00 horas. Final: Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2: domingo 22, 19:00 horas.

Así queda el cuadro de la Copa del Rey de baloncesto

El cuadro final de la Copa del Rey tuvo que esperar a la disputa del partido aplazado entre Gran Canaria y Baskonia, que se disputó el 8 de febrero. El triunfo del equipo vitoriano provocó que se situaran en cuarta posición y evitaran un duelo contra el Barcelona en cuartos de final.

La parte alta del cuadro reúne al anfitrión y segundo clasificado, Valencia; al vigente campeón, Unicaja; y al líder de la Liga Endesa, el Real Madrid. Un grupo de ‘cocos’ al que se suma el Joventut de Ricky Rubio. La parte baja del cuadro de la Copa del Rey de baloncesto se define por una mayor igualdad, con la presencia de FC Barcelona, Baskonia, UCAM Murcia y Tenerife. Los tres últimos intentarán sorprender a los culés, que llegan mermados por las lesiones a la Copa del Rey.

Cuándo es la final de la Copa del Rey de baloncesto

La final de la Copa del Rey de baloncesto 2026 supondrá el broche de oro a cuatro días de partidos plagados de emoción, por el condicionante de jugarlo todo a una carta. Los errores se pagan caro, no hay margen como en las eliminatorias por el título y la calidad de los equipos hace a todos ellos peligrosos a un partido. La final se disputará el domingo 22 de febrero a las 19:00 horas de la España peninsular, con el Roig Arena de Valencia como escenario que dirimirá quién levante el título copero en su edición número 90.