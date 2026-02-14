Tremenda trifulca en la cancha del Panathinaikos tras una canasta en el último segundo

El Fenerbahçe logró una victoria épica en Grecia. A pesar de que el Panathinaikos posee la etiqueta como uno de los grandes favoritos para ganar la Euroliga, los turcos devolvieron el golpe días después de que fichasen a Nigel Hayes, ex jugador de los otomanos después de haber sido el MVP de la Final Four con ellos la temporada pasada.

Después de un partido apretado hasta el final, una canasta en el último suspiro de Wade Baldwin originó una tremenda tangana a raíz de su celebración. En un lanzamiento en suspensión, hizo una celebración demasiado efusiva plantando cara a los jugadores rivales. Una imagen que provocó que Mathias Lessort saliese desde el banquillo (venía sin la ropa del club ya que está lesionado) para ir directo a por él en medio de un bulto de jugadores que empujaba para abrirse paso y plantarle cara. Después de varios segundos de intercambio de palabras mientras se agarraban unos y otros, el asunto se fue calmando y el asunto no fue a mayores.

😶 Y ojo al cabreo que se ha cogido Mathias Lessort por la celebración de Baldwinpic.twitter.com/T6bI2MMXT2 https://t.co/xTwpoLn73v — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) February 13, 2026

El resultado terminó 83-85 con triunfo para el Fenerbahçe en un partido clave de la segunda vuelta de la Euroliga. Aunque ahora vienen semanas de copas nacionales, los griegos aprovecharán para que Hayes coja ritmo de competición y se adapte a su nuevo equipo para seguir peleando por el título, donde son novenos en la clasificación mientras que los turcos permanecen en la cima por delante de Olympiacos, Valencia y Real Madrid.

Otro que destacó para bien en el partido fue Juancho Hernangómez. El madrileño firmó 18 puntos y 12 rebotes. Una de sus mejores actuaciones desde que viste la camiseta del PAO. El Fenerbahçe asusta cada vez más y ganó una final anticipada en un duelo que, sobre la bocina, tuvo victoria y tangana que evidencia la tensión que hay entre dos de los equipos más potentes del campeonato.