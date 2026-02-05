El avión es Musa: lidera al Dubai y confirma el problemón del Real Madrid fuera de casa

Dzanan Musa es el verdadero avión del Dubai Basketball y este jueves lo demostró decidiendo el partido contra el Real Madrid (93-85). Victoria colosal del nuevo equipo extranjero de la Euroliga, que no para de crecer y que hace sólo dos días se cargó a otro histórico como el Olympiacos. El alero bosnio fue el mejor de los suyos, máximo anotador con 20 puntos (5/8 en tiros de campo y 9/9 en libres), tres rebotes, dos asistencias y 25 de valoración. Su actuación más seria en su exótico destino.

Musa confirmó que el Real Madrid tiene un gran problema lejos del Movistar Arena. Los de Sergio Scariolo cosecharon su décima derrota en la Euroliga –dos días después de perder en Atenas con polémica arbitral– y nueve de ellas han sido fuera de casa. Facundo Campazzo puso todo de su parte para evitar el tropiezo (24 puntos con cuatro triples, cuatro rebotes, dos asistencias y 22 de valoración), pero la calidad de la plantilla del Dubai se impuso en un triunfo histórico.

Además de Musa, McKinley Wright, Bruno Caboclo, Filip Petrusev, Dwight Bacon y Aleksa Avramovic hicieron posible una tarde inolvidable en Dubái (todos en dobles dígitos anotadores). Sobre todo en la segunda parte, en la que los de Jurica Golemac lograron un parcial de 56-47 para remontar a un Real Madrid que llegó a ganar de 13 puntos (41-54).

El Real Madrid jugaba el primer partido de su historia en Dubái, el primero en un Coca Cola Arena abarrotado para disfrutar del buen momento de su equipo, que venía de cargarse a todo un Olympiacos hace dos días en dicho escenario, y también del reencuentro entre Musa y sus ex compañeros. Y en esas, el bosnio lideró a los suyos en un primer cuarto en el que se impuso claramente el conjunto de Scariolo con la implicación sobre todo de Alberto Abalde y Campazzo.

Desconexión del Real Madrid en Dubái

Pero con el paso de los minutos Avramovic y Petrusev fueron recuperando terreno para un Dubai que llegó a remontar (32-29). Dos triples seguidos de Mario Hezonja, otro de Campazzo y un parcial de 0-9 devolvía la ventaja al Real Madrid antes del descanso, al que se logró escapar con siete puntos de ventaja tras una gran primera parte del argentino (37-44).

El equipo blanco se apoyó por completo en los tres referentes de su plantilla, Campazzo, Edy Tavares y Hezonja, para seguir agrandando las diferencias en el inicio de la segunda parte y poner una máxima de 41-54 con el cuarto triple del argentino, pero Dubai reaccionó y sólo necesitó seis jugadores que aportaran ofensivamente para pegarse a la chepa del Real Madrid.

Caboclo fue quien inició un parcial demoledor en el tercer cuarto (25-11). El Dubai pasó de 52-64 a 63-64 en un santiamén con una serie de acciones desafortunadas por parte de los blancos. Un taponazo de Caboclo sobre David Krämer desencadenó una antideportiva marrada por Petrusev y acto seguido el alero brasileño firmó un triplazo que daba alas a los de Golemac.

Un 2+1 de Wright puso en aprietos al conjunto merengue y cerraba el 9-0 que metía en el partido a un Dubai que no cesó en el esfuerzo hasta ponerse por delante en el cierre del tercer cuarto tras un triple de Justin Anderson y otro 2+1, esta vez de Musa (69-68). El golpetazo mermó a un Real Madrid prácticamente incapaz de anotar en la última manga.

Final amargo para los blancos

Campazzo se quedó solo en los cinco primeros minutos y Scariolo daba patadas al árbol para intentar contraatacar mientras Dubai se aprovechaba de la debilidad defensiva. Entre la habilidad de Caboclo y Bacon y cinco tiros libres, los de Golemac lograban una ventaja contundente (78-71, min 34).

Y Musa se convirtió en el piloto de un avión que ya ha cogido vuelo anotando otro triplazo y siete puntos en un minuto que sentenciaban a su ex equipo (85-77). Campazzo y Chuma Okeke dieron al Real Madrid un último aliento, pero los hachazos finales de Wright y Bacon, los mejores junto al Bosnio, negaron la remontada a los blancos.