Así fue el esperado reencuentro entre Musa y el Real Madrid en Dubái

El esperado reencuentro entre Dzanan Musa y sus ex compañeros del Real Madrid se produjo por fin este jueves en los vestuarios del Coca Cola Arena, horas antes del inicio del partido de la jornada 27 de la Euroliga entre el Dubai Basketball y el equipo blanco.

El alero bosnio, que se marchó el pasado verano después de tres temporadas, no pudo ser recibido en el Movistar Arena porque atravesaba una dura lesión, pudo ver a sus amigos, hoy rivales, del Real Madrid. Sus abrazos con Sergio Llull, Edy Tavares, Mario Hezonja… demuestran que su madridismo y el vínculo que les une sigue intacto.