El mercado de la Euroliga ha saltado por los aires con un movimiento que cambia las reglas del juego. Nigel Hayes-Davis, el actual MVP de la Final Four y el jugador más codiciado del continente, defenderá la camiseta del Panathinaikos. Tras semanas de intensas negociaciones y una puja salvaje entre los grandes de Europa, el propietario del club griego, Dimitris Giannakopoulos, ha logrado cerrar el fichaje que todo el mundo deseaba.

La operación ha sido una auténtica guerra de talonarios. Aunque el Hapoel Tel Aviv presentó una oferta inicial superior y el Fenerbahçe soñaba con su regreso, el club ateniense no se dio por vencido. Tras una primera negativa del jugador, el Panathinaikos puso sobre la mesa una cifra mareante: 12 millones de euros por lo que queda de temporada y dos campañas más, convirtiendo al ala-pívot estadounidense en uno de los mejores pagados de la historia en el Viejo Continente.

Un refuerzo de lujo para salvar el proyecto de Ataman

La llegada de Hayes-Davis no es casualidad. El Panathinaikos, pese a contar con estrellas de la talla de Kendrick Nunn, Sloukas o Juancho Hernangómez, atraviesa un momento crítico. Actualmente octavos en la clasificación (16-11), el técnico Ergin Ataman no ha logrado que el equipo carbure, provocando incluso que Giannakopoulos llegara a pedir dimisiones en el vestuario tras las últimas derrotas.

Nigel Hayes-Davis has agreed to join Panathinaikos BC, completing one of the biggest transfers in the #EuroLeague. From day one, #paobc showed the American superstar how much they wanted him. Despite the initial refusal from last season’s Final Four MVP, the Greens never backed… — George Zakkas (@ZakkasGeorge) February 12, 2026

Con este fichaje, el club busca repetir la «fórmula Nunn»: incorporar a una estrella con la temporada avanzada para dar el salto definitivo hacia el título. La motivación es máxima, ya que la Final Four de 2026 se disputa precisamente en Atenas, y el Panathinaikos no está dispuesto a ver cómo otro equipo levanta el trofeo en su propia casa.

El regreso del hombre récord a Europa

Hayes-Davis vuelve a un territorio que domina a la perfección. Tras pasar por el FC Barcelona y brillar con luz propia en el Fenerbahçe, donde llegó a anotar 50 puntos en un solo partido, su aventura en la NBA ha sido testimonial. Ni en los Suns ni en los Bucks encontró el protagonismo que su talento merece.

📝Así ha anunciado Dimitris Giannakopoulos el fichaje de NIGEL HAYES-DAVIS por PANATHINAIKOS en plena noche a través de sus redes sociales. pic.twitter.com/I41lqxFIZj — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) February 12, 2026

Ahora, regresa con la vitola de ser el jugador más determinante del año pasado, donde promedió casi 17 puntos por partido y fue la pieza clave para que Sarunas Jasikevicius lograra su primera Euroliga como técnico. Su físico, su acierto desde el triple y su experiencia ganadora le convierten, desde hoy mismo, en el nuevo «jefe final» del baloncesto europeo.