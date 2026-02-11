Entradas para el NBA All-Star 2026: precios y cómo comprarlas para ver todos los concursos y partidos

Atrás ya queda la Super Bowl que conquistaron los Seattle Seahawks y ahora todos aquellos amantes de los deportes americanos pasan a centrarse en otro fin de semana que será apasionante. Llega el NBA All-Star 2026 por todo lo alto. California volverá a ser el epicentro del mundo deportivo, pero esta vez será la casa de Los Ángeles Clippers los que acogerán desde el viernes 13 al domingo 15 de febrero este evento en el que se concentran a los mejores jugadores de baloncesto del planeta.

Como es habitual, el primer día, el viernes 13 de febrero, los amantes del baloncesto disfrutarán de dos citas importantes: Primero, el partido de las celebridades será el encargado de abrir este NBA All-Star 2026 que se dispputa en Los Ángeles. Posteriormente llegará el famoso encuentro del Rising Stars para cerrar una primera jornada apasionante. El sábado 14 llegará el turno de un día muy especial con los concursos de habilidades, triples y mates. Finalmente, el domingo 15 el plato fuerte: el partido de las estrellas con este nuevo formato con dos equipos de jugadores americanos y otro formado por el resto del mundo.

Cuánto cuestan las entradas para ir al NBA All-Star 2026

Todos aquellos que quieran acudir al NBA All-Star 2026, que se celebra por séptima vez en Los Ángeles, deben saber que no será nada barato. Las entradas salieron a la venta hace bastante tiempo y hay que tener en cuenta que todavía quedan a la venta, pero, obviamente, con un precio que podría ser bastante caro, pero a la misma vez, incluso, asequible para muchos. Eso sí, también hay que tener en cuenta que existen bastantes paquetes disponibles, ya que se trata de un fin de semana largo.

Por ejemplo, una de las opciones más altas es la de acudir a los eventos de los tres días, pero en la previa de cada uno habría acceso a una de las zonas VIPs, por lo que estaríamos hablando de las mejores experiencias. Este precio, sin alojamiento, costaría unos 26.000 euros, para dos personas, por lo que cada uno tendría que desembolsar unos 13.000 euros. Si se le añade el hotel, habría que sumarle cerca de 2.000 euros más.

Todo aquel que quiera disfrutar del sábado con los concursos de habilidades, triples y mates debe saber que podría acceder al Intuit Dome de California pagando unos 2.100 euros. Un precio similar tendrá el comprar una entrada para el partido de las estrellas del domingo en el NBA All-Star 2026. Estos precios serían para entradas en la zona baja del pabellón, mientras que si se optaran por localidades situadas más alejadas de la pista encontraríamos las de 520 como más baratas para cada día.

Cómo se pueden comprar entradas para el NBA All-Star 2026

Como es habitual cuando explicamos cómo comprar entradas para cualquier tipo de evento, recomendamos siempre que se compren a través de los canales oficiales del organizador del evento. En este caso, habría que acudir a la web de la NBA y buscar la parte de entradas o experiencias para intentar adquirir alguna de las pocas localidades que quedan para este NBA All-Star 2026 que comenzará el próximo viernes en Los Ángeles.

Y es que siempre estarán las opciones de la reventa en otro tipo de páginas webs o, incluso, en los aledaños del Intuit Dome, pero en esos casos siempre se corre el riesgo de acabar siendo estafado y, de esta forma, perder el dinero y tampoco poder acceder al recinto para disfrutar del NBA All-Star 2026.